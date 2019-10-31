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رياضة

الدوري الإيطالي.. ميلان يحقق فوزا باهتا على سبال.. ويصعد إلى المركز الـ 10

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 11:57 م
صدى البلد
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أحمد هاني
حقق فريق ميلان فوزًا على ضيفه سبال في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على أرضية ملعب "سان سيرو" ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإيطالي.

وجاءت الـ 3 نقاط من توقيع النجم الإسباني سوسو في الشوط الثاني وبالتحديد في الدقيقة 63 من عمر اللقاء.

حصل ثنائي الفريق جيانلويجي دوناروما ودوارتي على بطاقتين صفراوين خلال الشوط الأول من المباراة.

الفوز رفع رصيد ميلان إلى 13 نقطة في المركز العاشر مبتعدًا بـ 7 نقاط عن المربع الذهبي، بينما تجمد رصيد سبال عند 7 نقاط في المركز قبل الأخير.
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