بشار الأسد: أردوغان لص وبلطجي ومنافق ولا يشرفني لقاؤه

وصف الرئيس السوري بشار الأسد، الخميس، نظيره التركي رجب طيب أردوغان، بأنه "لص" و"بلطجي" و"منافق".



وقال الأسد في حوار أجراه مع التلفزيون الرسمي السوري: "أردوغان يمارس البلطجة السياسية على أوسع نطاق ويكذب على الجميع ويبتز علينا وينافق على الملأ".



وأضاف الرئيس السوري: "أردوغان لص كبير وهذه حقيقته، فإنه يسرق أراضينا سواء في الشمال أو في إدلب عبر المجموعات الإرهابية".



وتابع الأسد: "لا أتشرف بلقاء أردوغان وزمرته، فكل هؤلاء مجرمون".