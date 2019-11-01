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أخبار العالم

بشار الأسد: أردوغان لص وبلطجي ومنافق ولا يشرفني لقاؤه

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 12:39 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
وصف الرئيس السوري بشار الأسد، الخميس، نظيره التركي رجب طيب أردوغان، بأنه "لص" و"بلطجي" و"منافق".

وقال الأسد في حوار أجراه مع التلفزيون الرسمي السوري: "أردوغان يمارس البلطجة السياسية على أوسع نطاق ويكذب على الجميع ويبتز علينا وينافق على الملأ".

وأضاف الرئيس السوري: "أردوغان لص كبير وهذه حقيقته، فإنه يسرق أراضينا سواء في الشمال أو في إدلب عبر المجموعات الإرهابية".

وتابع الأسد: "لا أتشرف بلقاء أردوغان وزمرته، فكل هؤلاء مجرمون".
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