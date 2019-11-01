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فن

بعد الاتفاق مع شيرين.. تذكرتي تتعهد بتقديم حفلات لأبرز نجوم الغناء

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 12:12 ص
صدى البلد
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ريهام بكير
اتفقت شركة تذكرتي برئاسة منتصر النبراوي مع السوبر ستار شيرين عبد الوهاب على إحياء مجموعة حفلات خلال الفترة القادمة، وستكون البداية بحفل ضخم تحييه النجمة المصرية في مسرح المنارة يوم 20 ديسمبر المقبل.

ومن المنتظر أن تقدم شيرين عبد الوهاب في الحفل مجموعة من أجمل أغانيها، كما ستختص جمهور الحفل بسماع أغاني جديدة تغنيها لأول مرة، وستقدمها في ألبومها القادم، بعد تفضيل النجمة المصرية العودة للغناء علي المسرح عبر شركة تذكرتي التي استطاعت في فترة قصيرة فرض اسمها بقوة في السوق المصري.

وتعهدت شركة تذكرتي بتقديم عدد من المفاجأت على هامش حفل النجمة شيرين، في إطار سعي الشركة لتقديم خدمة ترفيهية على أعلى مستوي للجماهير المصرية، التي تستحق كل ما هو أفضل في جميع المجالات.

وجذب نجاح شركة تذكرتي العديد من نجوم الوطن العربي للتعاقد مع الشركة لإحياء مجموعة من الحفلات الضخمة التي ستنقل مستوى الحفلات في مصر لأعلى مستوى من حيث التنظيم والكفاءة الفنية.

واقتحمت شركة تذكرتي مجال تنظيم الحفلات، والبداية كانت مع حفل كايروكي الذي أقيم خلال الفترة الماضية، في الوقت الذي تعهدت الشركة بتنظيم مجموعة كبيرة من الحفلات لأهم نجوم الوطن العربي خلال الفترة القادمة، وذلك بخلاف تنظيم الأحداث والفعاليات والبطولات الرياضية الكبرى.
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