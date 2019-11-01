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ديني

كلمتان تذهبان الوسواس بشكل نهائي.. تقال 1000 مرة يوميا.. فيديو

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 10:01 ص
محمد شحتة
قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الوساوس ظاهرة انتشرت كثيرة في الفترة الحالية سواء في الصلاة أو الوضوء أو حتى العقيدة.

وأضاف أمين الفتوى في فيديو له، أن كثرة الوسواس في حياة الإنسان تعرضه للإكتئاب، ناصحا الناس أن يبتعدوا ويبعدوا أنفسهم عن كل ما يؤدي إلى الوسواس ولا ينساقوا حوله.

وناشد كل من يصاب بالوسواس أن يردد كلمتين ألف مرة يوميا تذهبان الوسواس بإذن الله وهي من المجربات الإيمانية منوها أن هاتين الكلمتين هما "يا مقسط".

الوسواس في الصلاة
كثرة الوسواس أثناء الصلاة علاجها الذكر والدعاء والصلاة على النبي (صلى الله عليه وسلم) وكثرة ذكر الله تعالى باسمه "المقسط" بقول يا "مقسط".

روشتة علاج شرعية لعلاج الوسواس القهري
قال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الوسواس عندما يتحول إلى قهري يجب تجاهله تماما، لافتا إلى أن الوسواس من الشيطان.

وأضاف الشيخ أحمد ممدوح، خلال برنامج "فتاوى الناس" المذاع على فضائية قناة "الناس"، أن الأمر الثاني لعلاج الوسواس القهري هو كثرة الذكر، مشيرا إلى أن افضل الذكر لطرد الوسواس هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مائة مرة في اليوم والاستغفار مائة مرة يوميا، بالإضافة إلى قول "يا مقسط" فور الاستيقاظ من النوم مائة مرة، وبالمواظبة على هذا الورد اليومي لن يكون هناك وسواس على الإطلاق بإذن الله.
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