Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

طريقة عمل بيتزا رول بأسهل الخطوات

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 02:31 ص
بيتزا رول
بيتزا رول
Advertisements
هاجر هانئ
بيتزا رول من المعجنات الشهية التى يعشق تناولها الكبار والصغار، ونقدم لكم طريقة عمل بيتزا رول من مطبخ الشيف نجلاء الشرشابى مقدم برنامج على قد الإيد.

مقادير بيتزا رول
-العجينة
ربع كوب زيت
رشة سكر
رشة ملح
3 ملاعق كبيرة لبن بودرة
1 ملعقة كبيرة خميرة فورية
ماء للعجن

-الحشو
دجاج مطهي
جبنة رومي
جبنة موتزاريلا
زيتون أسود حلقات
فلفل رومي أخضر مفروم
صلصة بيتزا

طريقة تحضير بيتزا رول

-العجينة
* يضاف الزيت والماء ويقلب الخليط حتى الحصول على عجينة
* تغطى العجينة وتترك لتتخمر
* تفرد العجينة في شكل طولى وتدهن بصلصة البيتزا

-الحشو
* تخلط قطع الدجاج مع الفلفل الرومى والجبنة الرومي والموتزاريلا والزيتون
* يضاف الخليط على العجينة
* تلف العجينة على الحشو وتلف حول نفسها في شكل رول في صينية مدورة
* يدهن الوجه بصلصة البيتزا وتوضع في الفرن حتى تمام النضج .
Advertisements

موضوعات متعلقة

طريقة عمل بيتزا الجبنة القريش

طريقة عمل توست بالجبنة فى المنزل

طريقة عمل بيتزا الدجاج بأسهل الخطوات

طريقة عمل منين بالجبنة بأسهل الخطوات

ترشيحاتنا

الإفتاء تحذر الرجال المتزوجين من هذا الأمر.. فيديو

حكم رفع اليدين في دعاء خطبة الجمعة.. أمين الفتوى يوضح

امرأة تربي 140 ثعبانا في منزلها.. وهذا ما فعله بها أحدهم فجأة

موجز البلد| موعد سقوط الأمطار.. موقف كمساري قطار طنطا.. احتفال رانيا يوسف بـ صندوق الدنيا

قتلوه بطلقة فى صدره جنب شهداء البارود.. عائلة صديق وراء استشهاد رئيس مباحث قوص .. صور وتفاصيل

صدمة.. 3 عادات يومية غير متوقعة تسبب شيخوخة الجلد

Advertisements

بطريقة هزلية.. رقم المقاول محمد علي يفضح مذيعي الإخوان ويكشف ولاءهم لـ أردوغان

استشهاد الرائد باسم فكرى رئيس مباحث قوص بقنا في حملة أمنية لضبط الخارجين عن القانون

قتلوه بطلقة فى صدره جنب شهداء البارود.. عائلة صديق وراء استشهاد رئيس مباحث قوص .. صور وتفاصيل

أخبار الرياضة.. رانيا علواني تصدر بيانا مهما.. آل الشيخ يتحمل تكاليف علاج مؤمن زكريا.. كهربا رايح جاي

احلويتي بزيادة.. هنا الزاهد بإطلالة كاجول تبهر الجمهور

تصرف غريب من عروسين أثناء حفل الزفاف يثير ذهول المعازيم.. شاهد

مصرع 74 شخصا في حريق داخل قطار بباكستان بسبب أنبوبة غاز

توفيق عكاشة ينفعل على الهواء ويلقى بـ الاسكربت على الأرض.. اعرف السبب| فيديو

بملابس الهالوين .. رانيا يوسف وابنتها بإطلالات تنكرية

أبيض x أزرق .. مي كساب تخطف الأنظار في حفل سبوع نجلها .. صور

رانيا علواني تصدر بيانا بخصوص الأخبار المنسوبة لها ضد الأهلي

أول فرحتي مات .. مأساة أم فقدت ابنها بالدقهلية ..إسلام سافر الخليج فقتله الإعصار ..تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبيض x أزرق .. مي كساب تخطف الأنظار في حفل سبوع نجلها .. صور

شاهد.. ناسا تحتفل بـ الهالوين بسلسلة صور مرعبة من الفضاء

بفستان أسود أنيق.. كارول سماحة تخطف الأنظار فى كندا