طريقة عمل بيتزا رول بأسهل الخطوات

بيتزا رول من المعجنات الشهية التى يعشق تناولها الكبار والصغار، ونقدم لكم طريقة عمل بيتزا رول من مطبخ الشيف نجلاء الشرشابى مقدم برنامج على قد الإيد.
مقادير بيتزا رول
-العجينة
ربع كوب زيت
رشة سكر
رشة ملح
3 ملاعق كبيرة لبن بودرة
1 ملعقة كبيرة خميرة فورية
ماء للعجن
-الحشو
دجاج مطهي
جبنة رومي
جبنة موتزاريلا
زيتون أسود حلقات
فلفل رومي أخضر مفروم
صلصة بيتزا
طريقة تحضير بيتزا رول
-العجينة
* يضاف الزيت والماء ويقلب الخليط حتى الحصول على عجينة
* تغطى العجينة وتترك لتتخمر
* تفرد العجينة في شكل طولى وتدهن بصلصة البيتزا
-الحشو
* تخلط قطع الدجاج مع الفلفل الرومى والجبنة الرومي والموتزاريلا والزيتون
* يضاف الخليط على العجينة
* تلف العجينة على الحشو وتلف حول نفسها في شكل رول في صينية مدورة
* يدهن الوجه بصلصة البيتزا وتوضع في الفرن حتى تمام النضج .
مقادير بيتزا رول
-العجينة
ربع كوب زيت
رشة سكر
رشة ملح
3 ملاعق كبيرة لبن بودرة
1 ملعقة كبيرة خميرة فورية
ماء للعجن
-الحشو
دجاج مطهي
جبنة رومي
جبنة موتزاريلا
زيتون أسود حلقات
فلفل رومي أخضر مفروم
صلصة بيتزا
طريقة تحضير بيتزا رول
-العجينة
* يضاف الزيت والماء ويقلب الخليط حتى الحصول على عجينة
* تغطى العجينة وتترك لتتخمر
* تفرد العجينة في شكل طولى وتدهن بصلصة البيتزا
-الحشو
* تخلط قطع الدجاج مع الفلفل الرومى والجبنة الرومي والموتزاريلا والزيتون
* يضاف الخليط على العجينة
* تلف العجينة على الحشو وتلف حول نفسها في شكل رول في صينية مدورة
* يدهن الوجه بصلصة البيتزا وتوضع في الفرن حتى تمام النضج .