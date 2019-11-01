Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

إنت تاني .. نادر شوقي يكشف كواليس لقاء محمد محمود بالطبيب الألماني لإجراء الصليبي

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 02:31 ص
محمد محمود لاعب النادي
محمد محمود لاعب النادي الأهلي
Advertisements
محمد رشاد
كشف نادر شوقي وكيل محمد محمود لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بداية اللاعب لعملية التأهيل بعدما خضع لعملية الرباط الصليبي.

وقال شوقي في تصريحاته عبر قناة الأهلي: "محمد محمود بدأ عملية التأهيل وبداية من يوم الجمعة ستكون عملية التأهيل بشكل مكثف أكبر، معنويات اللاعب مرتفعة وجيدة جدا ولا يوجد أي مشكلة لديه".

وأشار إلى أن "محمد محمود خضع للعملية الجراحية مع نفس الطبيب الذي أشرف على عمليته الأولى ، الطبيب بمجرد رؤيته لمحمد محمود قال له: "ايه ده انت تاني".

وأكمل حديثه قائلا: "الطبيب أخبرني بأن الإصابة مجرد سوء حظ وليس لها أي علاقة بالإصابة الأولى أو بطريقة العلاج أو أي شيء. هي مجرد سوء حظ".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ناشئ الأهلي يجري جراحة ناجحة في الرباط الصليبي

الزمالك يقرر سفر محمود عبد العزيز إلى ألمانيا لإجراء عملية الصليبى

قرار عاجل من الأهلي بعد إصابة محمد محمود بقطع فى الرباط الصليبي

سيف زاهر يوجه رسالة مؤثرة لـ محمد محمود عقب إصابته بـ الرباط الصليبي

وكيل محمد محمود يعلن موعد إجراء جراحة الرباط الصليبي للاعب في ألمانيا

محمد محمود يجري جراحة الرباط الصليبي.. الثلاثاء

ترشيحاتنا

محمد يوسف يوضح الفارق بين لاسارتي و كارتيرون .. وسبب خماسية صن داونز .. فيديو

رانيا علواني تصدر بيانا بخصوص الأخبار المنسوبة لها ضد الأهلي

معركة الجمهوريين والديمقراطيين تشتعل.. مجلس النواب الأمريكي يوافق على عزل ترامب

مصرع 74 شخصا في حريق داخل قطار بباكستان بسبب أنبوبة غاز

بالأسود.. كنزي عمرو دياب تشعل إنستجرام فى الهالوين

مقابل 3 مليارات جنيه إسترليني.. غموض بشأن شراء ولى العهد السعودى نادي مانشستر يونايتد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبيض x أزرق .. مي كساب تخطف الأنظار في حفل سبوع نجلها .. صور

شاهد.. ناسا تحتفل بـ الهالوين بسلسلة صور مرعبة من الفضاء

بفستان أسود أنيق.. كارول سماحة تخطف الأنظار فى كندا