إنت تاني .. نادر شوقي يكشف كواليس لقاء محمد محمود بالطبيب الألماني لإجراء الصليبي

كشف نادر شوقي وكيل محمد محمود لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بداية اللاعب لعملية التأهيل بعدما خضع لعملية الرباط الصليبي.



وقال شوقي في تصريحاته عبر قناة الأهلي: "محمد محمود بدأ عملية التأهيل وبداية من يوم الجمعة ستكون عملية التأهيل بشكل مكثف أكبر، معنويات اللاعب مرتفعة وجيدة جدا ولا يوجد أي مشكلة لديه".



وأشار إلى أن "محمد محمود خضع للعملية الجراحية مع نفس الطبيب الذي أشرف على عمليته الأولى ، الطبيب بمجرد رؤيته لمحمد محمود قال له: "ايه ده انت تاني".



وأكمل حديثه قائلا: "الطبيب أخبرني بأن الإصابة مجرد سوء حظ وليس لها أي علاقة بالإصابة الأولى أو بطريقة العلاج أو أي شيء. هي مجرد سوء حظ".