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مرأة

أبيض x أزرق .. مي كساب تخطف الأنظار في حفل سبوع نجلها .. صور

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 01:34 ص
مى كساب
مى كساب
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هاجر هانئ
شاركت الفنانة هبة عبد الحكيم متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الإجتماعى انستجرام، بصورة جديدة خلال الاحتفال بـ سبوع "نوح" ابن الفنانة مي كساب الذى وضعته منذ أيام قليلة.

خطفت مى الكساب الأنظار فى سبوع نجلها الثالث، حيث ظهرت مرتدية عباءة فضفاضة ذات أكمام طويلة، ويتسم تصميم العباءة بأنه جمع بين اللون الأبيض والرسومات ذات اللون الأزرق.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت على خصلات شعرها الانسيابى المنسدل على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج البسيطة و المتناسقة مع لون بشرتها.

أبيض x أزرق .. مي كساب تخطف الأنظار في حفل سبوع نجلها .. صور
أبيض x أزرق .. مي كساب تخطف الأنظار في حفل سبوع نجلها .. صور
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