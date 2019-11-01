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أخبار العالم

ترامب يحجب 150 مليون دولار من المساعدات العسكرية للبنان

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 12:42 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قررت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حجب 105 ملايين دولار من المساعدات العسكرية إلي لبنان.

وبعد نحو أسبوعين من التظاهرات الشعبية في مختلف المناطق اللبنانية، أعلن رئيس الحكومة، سعد الحريري، الثلاثاء، استقالة حكومته "تجاوبا لإرادة الكثير من اللبنانيين الذين نزلوا إلى الساحات للمطالبة بالتغيير".

وتلقى المتظاهرون في جميع المناطق اللبنانية خبر الاستقالة بالترحيب، إلا أنه لم يوقف تحركهم المستمر منذ 17 من أكتوبر وتسبب بشلل كامل في البلاد شمل إغلاق المدارس والجامعات والمصارف.

وما يزال المتظاهرون مصممين على البقاء في الشارع مطالبين بتسريع تشكيل حكومة جديدة يريدونها من التكنوقراط والمستقلين ومن خارج الأحزاب التقليدية.
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