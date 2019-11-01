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توك شو

مراد وهبة يوضح تأثير التصارع على إظهار امتلاك الحقيقة المطلقة في المجتمع

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 06:01 ص
مراد وهبة
مراد وهبة
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قسم التوك شو
قال الفيلسوف مراد وهبة، إنه إذا زعم تيار معين أنه صاحب الحقيقة المطلقة ويملكها سيؤدي إلى حدوث صراعات في المجتمع، مضيفًا :" هنلاقي تيار يقولك عندنا الحقيقة المطلقة، وتيار أخر يقول إحنا اللي عندنا الحقيقة المطلقة وإحنا المالكين ليه، رغم أن الحقيقة المطلقة واحدة".

وأضاف "وهبة"، خلال حواره في برنامج "نُطق فكرا"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، :" لما يبقى عندنا أكثر من تيار يقولوا عندنا الحقيقة المطلقة لازم يحصل صراع في المجتمع، يُطلق على هذا الصراع بأنه صراع الأصوليات أو صراع ملاك الحقيقة المطلقة".

وكان الفيلسوف مراد وهبة، قد ذكر أن من يزعم أن هناك أشخاص يملكون الحقيقة المطلقة "وهم"، حيث لا توجد حقيقة مطلقة، وهذه ظاهرة يجب دراستها، موضحًا أن كافة الأصوليات الدينية زعمت أنها تملك الحقيقة المطلقة ثم بعد ذلك تقوم بأعمال إجرامية وتقتل المواطنين ومن هنا نشأ الإرهاب.
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