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توك شو

مراد وهبة: مصر كانت في مفترق طريق منذ 1974 حتى مجيء السيسي

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 12:51 ص
مراد وهبة
مراد وهبة
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قسم التوك شو
قال الفيلسوف مراد وهبة، إن مصر كانت في مفترق طريق منذ 1974 وحتى عام 2013 مع بدء ثورة 30 يونيو، حيث ذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي بوعيه أنقذ ليس مصر فقط بل كوكب الأرض من خطر الإخوان، حيث إن السيسي كان على وعي بمعنى ومخزى جماعة الإخوان الإرهابية.

وأضاف "وهبة"، خلال حواره في برنامج "نطق فكرا"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على شاشة "TeN"، أن النخبة هي من سهلت انتشار جماعة الإخوان المسلمين في المجتمع، موضحًا أنه كان واحدًا من النخبة الذين كانوا يكتبون في مجلة "الطليعة" عندما تم إنشاءها، حيث تم استدعائه للكتابة بها.

وتابع :" عبد الناصر اللي كان عامل مجلة الطليعة دي، بس أنا قولت للنخبة وقتها انتوا دائما منشغلين بقضايا عملية زي مثلا إزاي الفلاح والعمال يأخذوا حقوقهم، وحاجات من النوع دي، بس انتوا ناسيين نقطة مهمة للغاية وهو أن العقل المصري غائب عنه التنوير، فمهما بحثتوا في أي قضايا عملية لن تصلوا إلى طريق صحيح".

وواصل :" أول ما الطليعة قفلت النخبة اتجهوا فورا للإسلاميين، وعندما رفضت الانضمام معهم قالت عني النخبة أني عندي اسلاموفوبيا وأن عندي إخوانوفوبيا".
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