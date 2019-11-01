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توك شو

مراد وهبة: لا أستمتع بفكر العقاد وهو صاحب أسلوب فقط

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 05:02 ص
مراد وهبة
مراد وهبة
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قسم التوك شو
قال الفيلسوف مراد وهبة، إن الأديب والمفكر محمود عباس العقاد كان يُصدر نفسه على أنه مالك للحقيقة المطلقة، كما أن له كتابا عنونه باسم "أنا"، موضحًا أنه حضر ندوة واحدة من ندوات العقاد والتي كانت تنعقد يوم الجمعة، حضرها ثلاثة أساتذة كان وهبة تلميذًا لأحد هؤلاء الأساتذة.

وأضاف "وهبة"، خلال حواره في برنامج "نطق فكرا"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على شاشة "TeN"، أنه وجد أن العقاد يتحدث وباقي الحضور صامتين، مستطردًا: "محدش كان عنده الجرأة أنه يتكلم أو ينطق، لاقيت صمت تام، طب إزاي كان ينفع العقاد يعمل تيار بالشكل ده، التيار بيقوم على الحوار".

وأشار الفيلسوف إلى أنه يستمتع حتى الآن بأسلوب العقاد في الكتابة، وقدرته على كتابة جمل وعبارات بها نغم موسيقي جميل، ولكن كان لا يُعجبه فكره، مضيفًا: "لا شيء تبقى من العقاد سوى الأسلوب فقط".
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