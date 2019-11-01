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رياضة

أنا مقصر .. محمد يوسف يكشف عن سبب عدم تفكير الأندية المصرية فيه.. فيديو

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 02:46 ص
محمد يوسف
محمد يوسف
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محمد رشاد
كشف محمد يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق ، عن سبب عدم تفكير الأندية المصرية في توليه المدير الفني عقب رحيله عن القلعة الحمراء.

وقال يوسف فى تصريحاته لملعب أون مع الإعلامي أحمد شوبير :" بالتأكيد لست غاضبا من عدم تفكير الأندية المصرية لتولي منصب مدير فني في أي وقت ، وذلك لأن الاختيارات لا تتم على معطيات ومعايير صحيحة ، مجالس الإدارات ليست عندها فكرة ملمة بكل المدربين الموجودين على الساحة ".

وأضاف : " من جانب آخر أنا مقصر من حق نفسي من ناحية العلاقات ، حيث لا أمتلك وكيل أعمال لي بشكل ثابت وذلك أحد الأسباب الهامة التى لم تجعل الأندية ترشحني للعمل فيها ".
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