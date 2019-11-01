أنا مقصر .. محمد يوسف يكشف عن سبب عدم تفكير الأندية المصرية فيه.. فيديو

كشف محمد يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق ، عن سبب عدم تفكير الأندية المصرية في توليه المدير الفني عقب رحيله عن القلعة الحمراء.
وقال يوسف فى تصريحاته لملعب أون مع الإعلامي أحمد شوبير :" بالتأكيد لست غاضبا من عدم تفكير الأندية المصرية لتولي منصب مدير فني في أي وقت ، وذلك لأن الاختيارات لا تتم على معطيات ومعايير صحيحة ، مجالس الإدارات ليست عندها فكرة ملمة بكل المدربين الموجودين على الساحة ".
وأضاف : " من جانب آخر أنا مقصر من حق نفسي من ناحية العلاقات ، حيث لا أمتلك وكيل أعمال لي بشكل ثابت وذلك أحد الأسباب الهامة التى لم تجعل الأندية ترشحني للعمل فيها ".