Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

خالد جلال ينعى لاعب السيرك أحمد كمال الراحل عن عمر يناهز 56 عاما

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 01:15 ص
صدى البلد
Advertisements
طارق موسى
ينعى المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، والعاملين بالقطاع لاعب السيرك الفنان أحمد كمال، الذى وافته المنية منذ قليل، ورحل عن عمر يناهز ٥٦ عاما، إثر إصابته بغيبوبة سكر.

وقال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، إننا فقدنا فنانا له تاريخه الفنى المشرف بالسيرك القومى، وأخلص فى عمله وقاد شعبة السيرك المسرحى ليتجول بها فى العديد من محافظات مصر وحققت نجاحا كبيرا.

يذكر أن لاعب السيرك الفنان أحمد كمال، قدم العديد من فقرات السيرك المختلفة طوال تاريخه الفنى، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر" أكروبات ضاحكة، والنينجا، والقذف بالأيدى، واستعراض الكلب الضاحك"، وتولى منذ عدة سنوات منصب مدير شعبة السيرك المسرحى بالسيرك القومى، أحد الفرق الفنية بالبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، التابع لقطاع شؤون الإنتاج الثقافى بوزارة الثقافة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فوز السيرك القومى بجائزة العرض المفضل جماهيريًا فى مهرجان فيتنام

ترشيحاتنا

مصرع 74 شخصا في حريق داخل قطار بباكستان بسبب أنبوبة غاز

رانيا علواني تصدر بيانا بخصوص الأخبار المنسوبة لها ضد الأهلي

ترفع أكتاف التوب.. دانا حمدان تشعل انستجرام.. والتعليقات تنهال عليها

أخبار البرلمان| لأول مرة منذ تعويم الجنيه.. انخفاض أسعار الحديد إلى 9900 جنيه.. ومفاجأة بشأن تعديل سعر الدولار في الموازنة

راغب علامة: لا أصدق السياسيين وشعرت بصدق الرئيس

معركة الجمهوريين والديمقراطيين تشتعل.. مجلس النواب الأمريكي يوافق على عزل ترامب

Advertisements

بطريقة هزلية.. رقم المقاول محمد علي يفضح مذيعي الإخوان ويكشف ولاءهم لـ أردوغان

استشهاد الرائد باسم فكرى رئيس مباحث قوص بقنا في حملة أمنية لضبط الخارجين عن القانون

قتلوه بطلقة فى صدره جنب شهداء البارود.. عائلة صديق وراء استشهاد رئيس مباحث قوص .. صور وتفاصيل

أخبار الرياضة.. رانيا علواني تصدر بيانا مهما.. آل الشيخ يتحمل تكاليف علاج مؤمن زكريا.. كهربا رايح جاي

احلويتي بزيادة.. هنا الزاهد بإطلالة كاجول تبهر الجمهور

تصرف غريب من عروسين أثناء حفل الزفاف يثير ذهول المعازيم.. شاهد

مصرع 74 شخصا في حريق داخل قطار بباكستان بسبب أنبوبة غاز

توفيق عكاشة ينفعل على الهواء ويلقى بـ الاسكربت على الأرض.. اعرف السبب| فيديو

بملابس الهالوين .. رانيا يوسف وابنتها بإطلالات تنكرية

رانيا علواني تصدر بيانا بخصوص الأخبار المنسوبة لها ضد الأهلي

أبيض x أزرق .. مي كساب تخطف الأنظار في حفل سبوع نجلها .. صور

أول فرحتي مات .. مأساة أم فقدت ابنها بالدقهلية ..إسلام سافر الخليج فقتله الإعصار ..تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبيض x أزرق .. مي كساب تخطف الأنظار في حفل سبوع نجلها .. صور

شاهد.. ناسا تحتفل بـ الهالوين بسلسلة صور مرعبة من الفضاء

بفستان أسود أنيق.. كارول سماحة تخطف الأنظار فى كندا