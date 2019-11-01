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رياضة

محمد يوسف: جوارديولا طور طرق اللعب فى العالم.. وتأثرت بطريقته مع الأهلي.. فيديو

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 12:59 ص
جوارديولا
جوارديولا
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محمد رشاد
أكد محمد يوسف مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، أن بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي صنع الفارق في كرة القدم، مشيرًا إلى أنه كان يلعب بنفس طريقة المدرب الإسباني عندما كان المسئول الفني عن الفريق الأحمر في عام 2013 .

وأشار يوسف في تصريحات لبرنامج "ملعب أون" الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير علي قناة أون سبورت ، إلي أنه سيسافر إلى الولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة للحصول على دورة من جمعية المدربين المحترفين.

وأضاف أن كارتيرون المدير الفني السابق للنادي الأهلي حقق نتائج ممتازة مع المارد الأحمر خلال فترة قيادته بالقائمة المتواجد معه، موضحًا أن المدرب الفرنسي كان غير مقتنع بكريم نيدفيد وأحمد الشيخ ثنائي الفريق.

وعن خسارة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2017 أمام الترجي التونسي، قال يوسف: " الأجواء في رادس وغياب وليد أزارو وموقف الكاف من كارتيرون كانت سبب الخسارة من الترجي"، مضيفًا " كارتيرون تقبل قرار إقالته باحترام شديد ومازلنا على تواصل معا حتى الآن، لاسارتي كان غاضب بعض الشئ في البداية من القرار".
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