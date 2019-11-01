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رياضة

رئيس مصر المقاصة يكشف عن رأيه فى أداء ميدو بقيادة الفريق .. فيديو

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 02:46 ص
احمد حسام ميدو
احمد حسام ميدو
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ياسمين تيسير
كشف محمد عبدالسلام رئيس نادي مصر المقاصة عن رأيه بأداء الفريق خلال مباريات الدوري الممتاز وطموحه مع الفريق خلال هذا الموسم.

وأكد عبد السلام في تصريحات لقناة " أون سبورت" أن الفريق يؤدي بشكل جيد على الرغم من أن النتائج ليست على المستوى المطلوب، مشددا أن الجهاز الفني بقيادة أحمد حسام ميدو يبذل قصارى جهده مع الفريق ويقدم كل ما لديه من أجل تحقيق نتائج جيدة.

وأضاف أن الفريق هدفه هو تحقيق بطولة ولكن في حال فشل ذلك لابد من التواجد في المربع الذهبي للدوري الممتاز خاصة تحت قيادة مميزة لـ ميدو.

وتابع أن ميدو مدرب رائع ولديه فكر وأسلوب مميز مشددا أن ميدو قام بتصعيد اثنين من ناشئي الفريق و هم أحمد ياسين وعبدالله مجدي بالاضافة لانه اشكرهم بمباريات رسمية للفريق.

وأكمل أن يحسب لـ ميدو شجاعته في تصعيد ناشئين للفريق الأول مشددا أنه فكر مميز وأمر جيد.

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