التشكيل النهائي لاتحاد طلاب منطقة البحر الأحمر الأزهرية

أعلنت منطقة البحر الأحمر الأزهرية، عن التشكيل النهائي للمكتب التنفيذي لاتحاد الطلاب على مستوى معاهد منطقة البحر الأحمر الأزهرية.



وحضر التشكيل مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب، والذي أسفر عن اختيار:عمرو علي حسن، أمين اتحاد المنطقة، وإياد محمد عبد اللطيف، أمين مساعد الاتحاد، وزياد أحمد حمدي، مقرر اللجنة الإجتماعية، ومحمد حمدى محمد نور مقرر، اللجنة الثقافية، ورضا محمد فهمي، مقرر اللجنة الرياضية، والسيد صلاح السيد، مقرر اللجنة العلمية، ومؤمن محمود حسين، مقرر اللجنة الفنية.



كما نظمت إدارة رعاية الطلاب بمنطقة القليوبية الأزهرية مسابقة للقرآن الكريم، لطلاب المرحلة الابتدائية، وأسفرت التصفيات عن فوز الطالب/ أحمد عمرو عبد الخالق حسين، معهد القشيش، والطالب/ محمد ناصر عبدالله، معهد فتحي الخولي النموذجي، والطالب/ عبدالله ربيع عبد المجيد، معهد كفر النخلة، والطالب/ أحمد وائل عمري، معهد قليوب 1، والطالب/ سعد محروس سعيد، معهد السيفا، والطالب/ يوسف السيد محمد، معهد طحوريا، والطالب/ عمر ماهر محمد عمران، معهد شبراهارس، والطالب/ فتح الله محمد فتح الله، معهد الدير، والطالب/ محمد سعيد عبد المنعم، معهد أجهور الكبرى، والطالب/ محمد علي محمد علي، معهد قرنفيل.



وفاز من الطالبات: الطالبة/ تسنيم راشد، معهد المنيرة 1، والطالبة/ آيات غريب عبدالمنعم، معهد الرملة، والطالبة/ هاجر وائل عمري، معهد قليوب 1، والطالبة/ الشيماء أحمد عبد المغني، كفر النخلة، والطالبة/ الزهراء طه إبراهيم، معهد الدير، والطالبة/ دعاء إيهاب محمد عبدالفتاح، قرنفيل، والطالبة/ فاطمة شكري محمد عبدالفتاح، كفر تصفا، والطالبة/ نورهان مجدي كمال عرب جهينة، والطالبة/ نورهان زكريا عبدالنبي طوخ، والطالبة/ هدى أحمد قاسم معهد مشتهر.

