أخبار التكنولوجيا.. فيسبوك تعلن زيادة عدد مستخدميها وارتفاع إيراداتها.. وIphone 11 يخيب آمال Apple.. والهاتف المعجزة Galaxy Note 10 ينقذ سامسونج

نشر موقع صدى البلد على مدار الساعات الماضية مجموعة من أخبار التكنولوجيا التي تناولت كل ما هو جديد في عالم الهواتف الذكية والتطبيقات، بالإضافة إلى أهم الابتكارات التقنية بشكل عام، ونرصد أبرزها فيما يلي:أكدت مديرة الاتصالات الإقليمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمتحدثة باسم منصة "تيك توك"، كيتا قائم مقامي أن المنصة لا تسمح على الإطلاق بنشر المحتوى الذي يروج للمنظمات الإرهابية، مؤكدة أن إدارة المنصة تقوم بحظر أية حسابات من هذا النوع والأجهزة المرتبطة بها بمجرد التحقق منها.أعلنت شركة Apple الأمريكية عن النجوم المشاركين في خدمتها الجديد التي أطلقتها منذ عدة أشهر Apple TV +، وهم الإعلامية الأمريكية أوبرا وينفري والنجم العالمي جايسون موموا والمنتج السينمائي ستيفن سبيلبيرج والنجمة جنيفر أنيستون وغيرهم من أبرز النجوم والإعلاميين في العالم.ووفقًا لوكالة "أسوشيتد برس"، كانت Apple قد كشفت عن خدمتها الجديدة خلال الأشهر الماضية، والتي تهتم بتجميع القصص المبدعة عالميًا من برامج وأفلام وثائقية وحصرية وأصلية وأفلام لنجوم عالميين.لطالما تتميز هواتف علامة موتورلا الصينية بتميماتها المميزة ومواصفاتها المناسبة، التى تدفع عددًا كبيرًا من محبيها حول العالم للبحث عن أفضل الطرق للحصول على هواتفها بأرخص سعر ممكن.وبحسب موقع فون آرينا التقنى، يمكنك إقتناء نسخة من هاتف Motorola Moto G6 سعة 32 جيجابايت، مقابل سعر 115 دولار أمريكى فقط، ما يعادل 1700 جنيه.أقرّ اثنان من قراصنة الإنترنت في المحكمة الفيدرالية، أمس، بتهمة التآمر وإبتزاز كل من شركة أوبر تكنولوجيز "Uber Technologies" وموقع LinkedIn، وشركات أخرى في مقابل الحصول على وعود بحذف المعلومات المسروقة من سحابة Amazon Web Services، وفقا لوزارة العدل الأمريكية.وبحسب ما ذكرته وكالة "رويترز"، تم إطلاق سراح الاثنان بضمان وهما براندون كلوفر "Brandon Glover"، من فلوريدا، وفاسيلي ميريكير "Vasile Mereacre" من تورنتو كندا، بعد أن وجهت لهم اتهامًا بسرقة معلومات حساسة لـ 57 مليون مستخدم، مع تعيين جلسة للنطق بالحكم في شهر مارس القادم.بعد يوم من مقاضاة الشركة المالكة لتطبيق التراسل الفوري واتساب "WhatsApp"، حيث رفعت فيسبوك دعوى قضائية ضد مجموعة NSO الإسرائيلية المتخصصة ببرمجيات التجسس، والتى تتهممها بمساعدة حكومات في الشرق الاوسط والمكسيك للتجسس على ناشطين وصحفيين.ووفقا لما ذكره موقع "ars technica"، قامت شركة منصة التواصل الاجتماعي بحذف حسابات الموظفين الذين يعملون في شركة برامج التجسس التي مقرها إسرائيل، وذلك بعد أن تعرض عملاق التراسل الفوري واتساب لهجوم من برنامج تجسس يتيح الوصول الى مضمون المراسلات على الهواتف الذكية.أصبحت الهواتف الذكية شريكًا أساسيًا للبشر فى حياتهم اليومية، حيث يحملون مكاتب متنقلة فى جيوبهم، ولكى يحصل كل مستخدم أدواته يتوجب عليه تنزيل التطبيقات اللازمة لذلك.وللوهلة الأولى تعتقد أن كل التطبيقات مجانية، والأخرى تدفع لها رسومًا قليلة للغاية مقابل تحميلها على هاتفك سواء كان آيفون أو أندرويد.ولكن هل تخيلت من قبل أنك قد تقوم بتحميل واحد من أغلى 10 تطبيقات لموبايلك فى العالم؟ خاصةً بعدما تعرف أن أرخصهما يبلغ سعره 600 دولار أمريكي، ما يعادل 10 آلاف جنيه مصرى.على الرغم من الأزمات المستمرة التي يتعرض لها موقع التواصل الأشهر فيسبوك "Facebook"، ولكنه واصل نموه في الربع الثالث من عام 2019، مما يدل على أن رد فعل وسائل الإعلام لا يعني بالضرورة ضعف أداء الأعمال.وبحسب ما ذكره موقع "techcrunch" التقني، أعلنت شركة فيسبوك يوم الأربعاء الماضي عن أرباحها المالية للربع الثالث من عام 2019، والتي كشفت أيضًا عن ارتفاع عدد مستخدمي المنصة، ونمو المبيعات الفصلية للربع الثالث على التوالي.كشفت الباحثة التقنية جين مانشون وونج "Jane Manchun Wong"، في تغريدة نشرتها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن تطبيق التراسل الفوري التابع لموقع فيسبوك "Facebook Messenger"، يختبر ميزة جديدة للمكالمات المشفرة.نشر موقع "ديجيتال تريند" آخر إصدار لشركة "موتورولا" الأمريكية وهي الساعة الذكية Moto 360 بإصدار جديد عن طريق شركة eBuyNow الأمريكية التي عقدت شراكة مع موتورولا، التي تؤكد بدورها على خبرتها التي تصل إلى 15 عاما في مجال تطوير الساعات الذكية.وذكر موقع "ديجيتال تريند" أن الساعة الذكية Moto 360 من المفترض تشغيلها بمعالج من طراز snapdragon wear 3100 من إنتاج شركة كوالكوم.بالرغم من تعليق شركة Apple الأمريكية آمالها على هاتفها الجديد الذى طرحته منذ قرابة شهرين وهو Iphone 11، إلا أن هناك تراجعا ملحوظا فى مبيعات الشركة في الربع المالي الأخير لعام 2019، حيث بلغت 33.4 بليون دولار، أي بنسبة انخفاض تسعة بالمائة، بالمقارنة بمبيعات 2018.بعد تراجع أرباح شركة سامسونج الكورية للإلكترونيات في الربع الثالث من العام الحالي، متأثرة بانخفاض الأسعار العالمية لرقاقات الذاكرة بنسبة تصل إلى 56%، عادت لترتفع مرة أخرى بعد إصدار أحدث هواتفها الذكية سامسونج جالاكسي نوت 10.أطلقت شركة Razer، سماعاتها اللاسلكية الجديدة والتى تحمل إسم Hammerhead True Wireless earbuds، وهى سماعة رأس تعمل عن طريق الإتصال بالبلوتوث الجيل الخامس.وبحسب موقع جى إسم آرينا التقنى، تأتى سماعة Hammerhead True Wireless earbuds مشابهة تمامًا لسماعات آبل الشهيرة، كما أنها تأتى مقاومة للغبار والماء.أطلقت شركة AKG المملوكة لعلامة سامسونج الكورية الجنوبية سماعاتها اللاسلكية الجديد، والتى تحمل إسم Y500، وهى سماعة رأس تعمل عن طريق الإتصال بالبلوتوث.وبحسب موقع جى إسم آرينا التقنى، تأتى سماعة AKG Y500 بجسم بلاستيكي مقوى ذو وزن خفيف، بينما يمكنك التحكم بكل أدوات تجربة الإستماع عبر الأزرار المتواجدة فى نهاية السماعة.أعلنت ثلاث شركات اتصالات حكومية في الصين، اليوم، عن طرح خدمات شبكة الجيل الخامس 5G للهواتف المحمولة، مما يمثل خطوة أساسية في طموحات بكين لتصبح قوة تكنولوجية عظمى في وقت لا تزال فيه التوترات التجارية مع واشنطن.