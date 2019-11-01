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فن

اليوم ..الشاب خالد يحيي حفلا غنائيا بموسم الرياض

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 05:00 ص
الشاب خالد
الشاب خالد
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شيرى نبيل
يحيى نجم الراي الشهير الشاب خالد حفلا غنائيا ضمن حفلات موسم الرياض بالسعودية اليوم الجمعة، حيث يبدأ الحفل فى السادسة مساء.

يستمر لمدة ساعتين فى حضور عدد كبير من محبى وعشاق النجم الجزائرى الشهير.

من المقرر أن يقدم الشاب خالد مجموعة من أهم و أشهر أغنياته التى يتفاعل معها محبوه وعشاقه من شتى أنحاء العالم، ومن ابرز هذه الاغنيات c'est la vie ، و didi، وعايشة" ، وغيرها من أغانيها الشهيرة التى حققت انتشار واسع فى الوطن العربى بالأخص، والعالم عامة.
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