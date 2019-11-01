مروة ناجي تسافر الليلة لـ"هاليفاكس" لإحياء أولى حفلاتها بكندا

تستعد المطربة مروة ناجى للسفر لمدينة "هاليفاكس" بكندا استعدادا لإحياء أولى حفلاتها هناك اليوم الجمعة، وذلك ضمن فعاليات مهرجان "فاما للموسيقى والفنون العربية".



تقدم مروة مجموعة من أغانى الزمن الجميل للفنانة الراحلة وردة الجزائرية تحت شعار "حكايتى مع الزمان" وذلك بمصاحبة الأوركسترا الكندية العربية.



من ناحية أخري تقدم الفنانة الشابة نخبة من الأغاني الأكثر شعبية للراحلة وردة الجزائرية.