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فن

وئام عصام : أنا صاحبة لوك نرجس في مسرحية اللي عليهم العين

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 10:01 ص
فرقة بهججة
فرقة بهججة
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شيري نبيل
قالت الفنانة الشابة وئام عصام عضو فريق بهججة أن اللوك الذي ظهرت به خلال مسرحية " اللي عليهم العين " التي تعرض علي مسرح الماركيه بالتجمع الخامس من اختيارها .

و صرحت لصدي البلد : أخترت الشعر " الكيرلي " لأن الشخصية "نرجس " لا تملك الوقت الكافي للذهاب الي الكوافير فكل ما يشغلها الإدمان وأعتقد أن هذه النوعية من البنات لا تهتم بشكلها الخارجي ،أي فنان لابد وأن يضع اللمسة التي تميزه عن أي فنان آخر بمشاركة المخرج ، فمخرج " اللي عليهم العين يتشاور معنا ويسمع لنا من أجل الوصول إلى شكل مناسب .

وتدور أحداث المسرحية حول "شقائق النعمان" رجل الأعمال المحب للمال والسلطة الذى يكتشف بعد وفاة زوجته انه لا يعرف شيئًا عن حياة بناته الأربع "أوركيد"، "نرجس"، "أقحوان" و"زنبق" لانشغاله المستمر بأعماله.. فى الوقت نفسه يتم ترشيحه لمنصب مرموق إلا أن سلوك بناته وحياتهن الغريبة والمتمردة والفوضوية تهدد حصوله على هذا المنصب.. من جانبه يحاول التقرب من البنات لإقناعهن بتغيير حياتهن لتكون ملتزمة ومنضبطة حسب ما يراه هو صحيحا، ولكن رحلته داخل العالم السرى لبناته تؤدى بالجميع إلى مفاجآت غير متوقعة تصل إلى ذروتها فى اليوم الذى يتم فيه الإعلان عن حصوله على المنصب المرموق.

وئام تغني مع بهججة منذ تأسيسها في 2015، ومن أشهر أغانيها مع الفرقة: "ماي بيبي كيلد مي"، و"قالوا في الحكم".
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