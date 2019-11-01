Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

وئام عصام : فن المونولوج يعكس الحالة النفسية للمصريين

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 07:00 ص
فرقة بهججة
فرقة بهججة
Advertisements
شيرى نبيل
قالت الفنان الشابة وئام أن فن المونولوج من أهم أنواع الفنون وله جمهور خاص، مشيرة إلى أن سبب اختيارها للمونولوج بأنه فن مصري أصيل وموجود بالتراث.

وأضافت في تصريح لصدي البلد أن الفرقة تقدم مونولوج جديد ومعاصر يعكس الحالة النفسية للمصريين، والميزة الكبرى به هو النقد الاجتماعي والسياسي والذاتي في شكل ساخر، فيجمع بين الضحك والمتعة و فمعظم أغانينا تحمل في نقدا اجتماعيا عميقا.

وعن صاحب اختيار نوعية الاغاني ، كلمات الأغاني الخاصة بنا، قالت :نختارها بدقة وعناية جيدة ونشترك مع بعض الكتاب ومنهم خليل عز الدين، و أحمد حداد ومايكل عادل، وأيضا نقوم بكتابة أغاني خاصة بنا عن طريق ورشة جماعية لأعضاء الفريق يتم خلالها كتابة أغان خاصة بنا.

وتدور أحداث المسرحية حول "شقائق النعمان" رجل الأعمال المحب للمال والسلطة الذى يكتشف بعد وفاة زوجته انه لا يعرف شيئًا عن حياة بناته الأربع "أوركيد"، "نرجس"، "أقحوان" و"زنبق" لانشغاله المستمر بأعماله.. فى الوقت نفسه يتم ترشيحه لمنصب مرموق إلا أن سلوك بناته وحياتهن الغريبة والمتمردة والفوضوية تهدد حصوله على هذا المنصب.. من جانبه يحاول التقرب من البنات لإقناعهن بتغيير حياتهن لتكون ملتزمة ومنضبطة حسب ما يراه هو صحيحا، ولكن رحلته داخل العالم السرى لبناته تؤدى بالجميع إلى مفاجآت غير متوقعة تصل إلى ذروتها فى اليوم الذى يتم فيه الإعلان عن حصوله على المنصب المرموق.

وئام تغني مع بهججة منذ تأسيسها في 2015، ومن أشهر أغانيها مع الفرقة: "ماي بيبي كيلد مي"، و"قالوا في الحكم".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اللي عليهم العين .. مسرحية جديدة لـ فرقة بهججة مع خالد سرحان

اعرف موعد الافتتاح.. بهججة رهان Cairo show في اللي عليهم العين

الجمعة.. افتتاح مسرحية اللي عليهم العين بحضور فنانين وإعلاميين

اليوم .. عرض اللي عليهم العين على خشبة مسرح كايرو شو

وئام عصام: أنا وصناع مسرحية اللي عليهم العين كنا بنفهم بعض من نظرة

شروق الشريف بطلة اللى عليهم العين: أنا مدمنة انستجرام

ترشيحاتنا

منع زوجته من دخول غرفة الكشف.. نجار يعتدي على طبيب داخل مستشفى بحلوان

دعاء يوم الجمعة وسننه

بـ 5 جنيهات .. طريقة سحرية لتقشير الوجه والجسم والشفايف في دقائق

لو عاوز تهدو هاتله جدو.. تعليق ناري من عصام الحضري لجدو في عيد ميلاده

شاهد.. ناسا تحتفل بـ الهالوين بسلسلة صور مرعبة من الفضاء

أخبار البرلمان| لأول مرة منذ تعويم الجنيه.. انخفاض أسعار الحديد إلى 9900 جنيه.. ومفاجأة بشأن تعديل سعر الدولار في الموازنة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. متظاهر عراقي ينجو من رصاصة حية بأعجوبة

بملابس شتوية .. إنجي المقدم تستعرض أناقتها .. صور

أبيض x أزرق .. مي كساب تخطف الأنظار في حفل سبوع نجلها .. صور