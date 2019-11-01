وئام عصام : فن المونولوج يعكس الحالة النفسية للمصريين

قالت الفنان الشابة وئام أن فن المونولوج من أهم أنواع الفنون وله جمهور خاص، مشيرة إلى أن سبب اختيارها للمونولوج بأنه فن مصري أصيل وموجود بالتراث.



وأضافت في تصريح لصدي البلد أن الفرقة تقدم مونولوج جديد ومعاصر يعكس الحالة النفسية للمصريين، والميزة الكبرى به هو النقد الاجتماعي والسياسي والذاتي في شكل ساخر، فيجمع بين الضحك والمتعة و فمعظم أغانينا تحمل في نقدا اجتماعيا عميقا.



وعن صاحب اختيار نوعية الاغاني ، كلمات الأغاني الخاصة بنا، قالت :نختارها بدقة وعناية جيدة ونشترك مع بعض الكتاب ومنهم خليل عز الدين، و أحمد حداد ومايكل عادل، وأيضا نقوم بكتابة أغاني خاصة بنا عن طريق ورشة جماعية لأعضاء الفريق يتم خلالها كتابة أغان خاصة بنا.



وتدور أحداث المسرحية حول "شقائق النعمان" رجل الأعمال المحب للمال والسلطة الذى يكتشف بعد وفاة زوجته انه لا يعرف شيئًا عن حياة بناته الأربع "أوركيد"، "نرجس"، "أقحوان" و"زنبق" لانشغاله المستمر بأعماله.. فى الوقت نفسه يتم ترشيحه لمنصب مرموق إلا أن سلوك بناته وحياتهن الغريبة والمتمردة والفوضوية تهدد حصوله على هذا المنصب.. من جانبه يحاول التقرب من البنات لإقناعهن بتغيير حياتهن لتكون ملتزمة ومنضبطة حسب ما يراه هو صحيحا، ولكن رحلته داخل العالم السرى لبناته تؤدى بالجميع إلى مفاجآت غير متوقعة تصل إلى ذروتها فى اليوم الذى يتم فيه الإعلان عن حصوله على المنصب المرموق.



وئام تغني مع بهججة منذ تأسيسها في 2015، ومن أشهر أغانيها مع الفرقة: "ماي بيبي كيلد مي"، و"قالوا في الحكم".