تبرئة سائق ترام تسبب في قتل 7 أشخاص وإصابة 51 .. لهذا السبب

فقد سائق ترام وعيه وقتل 7 أشخاص وأصيب 51، حيث خرج الترام عن مساره في جنوب شرق لندن في 9 نوفمبر 2016، فقد خرج عن القضبان بـ4 أضعاف الحد الأقصى للسرعة في الظلام والأمطار الغزيرة، وقد صرح فرع التحقيق في حوادث السكك الحديدية (RAIB) إنه "من المحتمل" أن السائق "فقد الوعي مؤقتًا" أو غلبه النوم لمدة تصل إلى 49 ثانية.



بعد إعلان قرارهم بعدم توجيه الاتهام لم يثبت فحص الطب الشرعي وفقًا لمعايير CPS سبب خروج الترام عن المسار، حيث لم يثبت تعاطي السائق أي مخدرات أو كحول في جسده، ولم يكن لديه حالة طبية يمكن أن تعوق قيادته للترام، وقد تم تبرئته من قبل المحكمة اليوم.



اعتقلت الشرطة «ريد دوريس» سائق القطار من بيكنهام تم اعتقاله في مكان الحادث واستجوابه للاشتباه في ارتكابه القتل الخطأ، وقد وجد التحقيق أنه كان من الممكن أن ينجرف إلى "microsleep" قبل أن يسرع منحنى حاد في Sandilands بسرعة 45 ميل في الساعة وفقًا لصحيفة مترو.



لكن النيابة العامة خلصت إلى عدم وجود أدلة كافية لمحاكمته على الحادث في كرويدون، لو لم تفرض أي رسوم على القتل غير العمد للشركات التي تم توجيه الاتهامات ضدها مثل Transport for London أو شركة Tram Operations Ltd، وقالت شرطة النقل البريطانية "تم فحص كل خردة من الأدلة المحتملة ولم يثبت إدانته.