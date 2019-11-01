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فن

"تذكرتي" تنظم حفلا لـ شيرين علي مسرح المنارة 20 ديسمبر

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 06:01 ص
شيرين
شيرين
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شيري نبيل
اتفقت شركة "تذكرتي" برئاسة منتصر النبراوي، مع الفنانة شيرين عبدالوهاب، على إحياء حفل غنائي بمسرح المنارة يوم 20 ديسمبر المقبل.

ومن المنتظر، أن تقدم شيرين في الحفل مجموعة من أجمل أغانيها، كما تختص الجمهور بأغاني من ألبومها الجديد لأول مرة.

وتعهدت شركة تذكرتي بتقديم عدد من المفاجآت على هامش حفل النجمة شيرين، في إطار سعيها لتقديم خدمة ترفيهية على أعلى مستوى للجماهير المصرية، التي تستحق كل ما هو أفضل في جميع المجالات.
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