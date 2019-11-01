باسم سمرة يتعاقد على "صندوق الدنيا"

تعاقد الفنان باسم سمرة على بطولة فيلم "صندوق الدنيا" الذي يخوض بطولته الفنانة رانيا يوسف وصلاح عبدالله، ويظهر من خلاله ضيف شرف.





ويدور العمل حول عدد من الحواديت والقصص ويضم عددا من فئات المجتمع وكيفية التعامل مع الحياة سواء في النجاح أو الفشل.





من ناحية أخرى يصور باسم سمرة مشاهده ضمن أحداث فيلم "أشباح أوروبا"، ويجسد دور "حكيم" مساعد رئيس العصابة ضمن الأحداث، ويواجه العديد من الأزمات والمشاكل يسعى لحلها برفقة أعضاء العصابة، كما أنه مسئول على التخطيط لعمليات النصب والسرقة.



