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فن

عروسان يرقصان على أغنية أحمد جمال.. فيديو

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 02:45 ص
أحمد جمال
أحمد جمال
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شيرى نبيل
نشر الفنان أحمد جمال عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، مقطع فيديو لاثنين من متابعيه.

كتب جمال: "بعتولي رقصتهم على نشيد العاشقين وكانوا مكسوفين شوية إني منزلش الفيديو عشان معمولة عالضيق في البيت بس أنا أصريت إن كلنا نحتفل بيهم ونقولهم مبروك".

أضاف : "عشان هما جمال أوي وهما اللي محليين الفيديو والفرحة اللي في عيونهم وعيون الست الجميلة دي سواء مامتها أو مامته تساوي الدنيا كلها".
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