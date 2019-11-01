عروسان يرقصان على أغنية أحمد جمال.. فيديو

نشر الفنان أحمد جمال عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، مقطع فيديو لاثنين من متابعيه.



كتب جمال: "بعتولي رقصتهم على نشيد العاشقين وكانوا مكسوفين شوية إني منزلش الفيديو عشان معمولة عالضيق في البيت بس أنا أصريت إن كلنا نحتفل بيهم ونقولهم مبروك".



أضاف : "عشان هما جمال أوي وهما اللي محليين الفيديو والفرحة اللي في عيونهم وعيون الست الجميلة دي سواء مامتها أو مامته تساوي الدنيا كلها".