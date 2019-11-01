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رياضة

بعد سفره لأمريكا للعلاج .. مؤمن زكريا يتصدر تويتر ومغردون: هترجع أحسن من الأول يا حراق

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 02:57 ص
مؤمن زكريا
مؤمن زكريا
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مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #مؤمن_زكريا بعد لقائه بتركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية وسفره للولايات المتحدة الأمريكية لاستكمال العلاج.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي: أكيد نتمنى الخير والشفاء لـ ‎#مؤمن_زكريا..لكن كلام ‎#تركي_آل_الشيخ عن التكفل بسفره..للعلاج في ‎#امريكا.. هل إدارة ‎#الاهلي تعلمه..وهل سمحت به؟!.. ‏ربنا يشفيك وترجع احسن من الاول بإذن الله.. ‎#سلامات_يا_مؤمن ... هترجع احسن من الاول يا حراق 😥❤❤‎#مومن_زكريا.

‏سلامتك الف مليون سلامه يامحترررررام يابن الناس المحترمين المخلص بزيادة والله العظيم 💔💔💔💔💔💔💔‎#.
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