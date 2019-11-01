بعد سفره لأمريكا للعلاج .. مؤمن زكريا يتصدر تويتر ومغردون: هترجع أحسن من الأول يا حراق

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #مؤمن_زكريا بعد لقائه بتركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية وسفره للولايات المتحدة الأمريكية لاستكمال العلاج.
وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي: أكيد نتمنى الخير والشفاء لـ #مؤمن_زكريا..لكن كلام #تركي_آل_الشيخ عن التكفل بسفره..للعلاج في #امريكا.. هل إدارة #الاهلي تعلمه..وهل سمحت به؟!.. ربنا يشفيك وترجع احسن من الاول بإذن الله.. #سلامات_يا_مؤمن ... هترجع احسن من الاول يا حراق 😥❤❤#مومن_زكريا.
سلامتك الف مليون سلامه يامحترررررام يابن الناس المحترمين المخلص بزيادة والله العظيم 💔💔💔💔💔💔💔#.