بعد سفره لأمريكا للعلاج .. مؤمن زكريا يتصدر تويتر ومغردون: هترجع أحسن من الأول يا حراق

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #مؤمن_زكريا بعد لقائه بتركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية وسفره للولايات المتحدة الأمريكية لاستكمال العلاج.





وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي: أكيد نتمنى الخير والشفاء لـ ‎#مؤمن_زكريا..لكن كلام ‎#تركي_آل_الشيخ عن التكفل بسفره..للعلاج في ‎#امريكا.. هل إدارة ‎#الاهلي تعلمه..وهل سمحت به؟!.. ‏ربنا يشفيك وترجع احسن من الاول بإذن الله.. ‎#سلامات_يا_مؤمن ... هترجع احسن من الاول يا حراق 😥❤❤‎#مومن_زكريا.



