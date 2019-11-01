البحث العلمي تطلق مسابقة رالي السيارات الكهربائية .. غدا

تستعد العاصمة الإدارية الجديدة لاستقبال نهائي الموسم الثاني لمسابقة "رالى السيارات الكهربائية الصنع"ووضع اللمسات الأخيرة للمنافسة القوية التي ستضم 15 فريقا مصريا من الجامعات المختلفة للحصول على الجائزة الكبرى البالغة 500،000 جنيه مصري.



وتقام الفعاليات تحت رعاية د. مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وسيفتتح الفعاليات د. خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ود. محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.



وقد أطلقت أكاديمية البحث العلمى المسابقة العام الماضي وقامت بتنظيمها كلية الهندسة بجامعة عين شمس وتعد مسابقة رالى السيارات الكهربائية باعتبارها أول مسابقة تكنولوجية والأولى من نوعها في مصر والمنطقة وهى أحد مبادرات وتمويل أكاديمية البحث العلمي، وتأتى في إطار الخطة التنفيذية لرؤية مصر للتنمية والإستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا لتعميق التصنيع المحلى.