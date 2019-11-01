Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

البحث العلمي تطلق مسابقة رالي السيارات الكهربائية .. غدا

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 07:31 ص
صدى البلد
Advertisements
نهلة الشربيني
تستعد العاصمة الإدارية الجديدة لاستقبال نهائي الموسم الثاني لمسابقة "رالى السيارات الكهربائية الصنع"ووضع اللمسات الأخيرة للمنافسة القوية التي ستضم 15 فريقا مصريا من الجامعات المختلفة للحصول على الجائزة الكبرى البالغة 500،000 جنيه مصري.

وتقام الفعاليات تحت رعاية د. مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وسيفتتح الفعاليات د. خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ود. محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

وقد أطلقت أكاديمية البحث العلمى المسابقة العام الماضي وقامت بتنظيمها كلية الهندسة بجامعة عين شمس وتعد مسابقة رالى السيارات الكهربائية باعتبارها أول مسابقة تكنولوجية والأولى من نوعها في مصر والمنطقة وهى أحد مبادرات وتمويل أكاديمية البحث العلمي، وتأتى في إطار الخطة التنفيذية لرؤية مصر للتنمية والإستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا لتعميق التصنيع المحلى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رالى السيارات الكهربائية بالعاصمة الإدارية الجديدة.. السبت

رالى السيارات الكهربائية بالعاصمة الإدارية الجديدة.. السبت

5 معلومات عن مسابقة رالى السيارات الكهربائية بالعاصمة الإدارية

ترشيحاتنا

أخبار دولية: العثور على غواصة فقدت منذ الحرب العالمية الثانية كانت متجهة لمصر .. ووثيقة استخباراتية تكشف معلومات مثيرة عن بوتين

بملابس شتوية .. إنجي المقدم تستعرض أناقتها .. صور

باسم سمرة يتعاقد على "صندوق الدنيا"

فيديو يحبس الأنفاس .. رجل وزوجته يعذبان طفلة بطريقة بشعة من "البلكونة"

محمد يوسف يوضح الفارق بين لاسارتي و كارتيرون .. وسبب خماسية صن داونز .. فيديو

داعش يعلن تعيين خليفة البغدادي.. والنواب الأمريكي يصوت لبدء التحقيق في عزل ترامب.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على خطى Apple.. هواوي تطلق تابلت جديدا يشبه الآيباد

شاهد.. متظاهر عراقي ينجو من رصاصة حية بأعجوبة

بملابس شتوية .. إنجي المقدم تستعرض أناقتها .. صور