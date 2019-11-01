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رياضة

ميلان يفوز على سبال بهدف نظيف في الدوري الإيطالي

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 03:11 ص
ميلان
ميلان
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أ ش أ
حقق فريق ميلان، فوزا صعبا على ضيفه سبال، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس، على ملعب "سان سيرو"، في المرحلة العاشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

سجل هدف ميلان والمباراة الوحيد لاعبه سوسو في الدقيقة 63 من ضربة ثابتة، ليستعيد فريق مدينة ميلانو انتصاراته من جديد في الدوري الإيطالي.

ورفع ميلان بهذا الفوز رصيده إلى 13 نقطة في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد سبال عند 7 نقاط في المركز قبل الأخير.
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