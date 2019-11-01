جامعة الفيوم تشارك في حفل جائزة مصر للتميز الحكومي

شارك الدكتور محمد عيسى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث يرافقه وفد من جامعة الفيوم في حفل "جائزة مصر للتميز الحكومي" والذي نظمته وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء و محمد بن عبد الله الجرجاوي وزير شئون مجلس الوزراء والمستقبل بدولة الإمارات العربية المتحدة والدكتور هالة السعيد وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.



وضم وفد جامعة الفيوم الدكتور نبيلة محمد حسن عميد كلية الحاسبات والمعلومات والدكتور عرفة صبري عميد كلية العلوم والدكتور زينب الباهي عميد كلية الخدمة الاجتماعية والدكتور منى حافظ حته عميد كلية الصيدلة و الدكتور محمد فاروق عميد كلية التربية و الدكتورة غادة وفيق وكيل كلية السياحة والفنادق لشئون التعليم والطلاب و هالة السويفي مدير عام العلاقات العامة والإعلام ومنسق جامعة الفيوم لجائزة مصر للتميز الحكومي.



والجدير بالذكر أن جائزة مصر للتميز الحكومي تنقسم إلى ثلاث أقسام تشمل جائزة القيادات المتميزة وجائزة الابتكار والإبداع وجائزة المؤسسة الحكومية المتميزة.