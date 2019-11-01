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تعليم

تعرف على الجامعات المصرية المدرجة ضمن تصنيف QS العالمي 2020 للمنطقة العربية

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 08:31 ص
صدى البلد
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نهلة الشربيني
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن 22 جامعة مصرية أدرجت ضمن تصنيف QS العالمي 2020 للمنطقة العربية، من بين 129 جامعة على مستوى المنطقة العربية، وبذلك تكون هناك زيادة في عدد الجامعات المصرية المدرجة ضمن التصنيف عن أعوام 2019 والذي تضمن 20 جامعة، وتصنيف 2018 الذي شمل 17 جامعة، وتصنيف 2017 والذي تضمن 15 جامعة.

وشملت الجامعات المصرية التى أدرجت فى التصنيف للمنطقة العربية جامعات: القاهرة، عين شمس، الإسكندرية، المنصورة، أسيوط، الأزهر، حلوان، قناة السويس، الأمريكية، الألمانية، البريطانية، طنطا، الزقازيق، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، بنها، بني سويف، المنيا، الفيوم، المستقبل، جنوب الوادي، كفر الشيخ، المنوفية.

جدير بالذكر أن تصنيف " " QS يعتمد على العديد من المعايير منها، (الشهرة الأكاديمية، نسبة الأساتذة إلى الطلبة، البحث الأكاديمي، نسبة الأساتذة الدوليين، نسبة الطلبة الدوليين).
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