حملات مكثفة لبيطري الفيوم بالقرى والمدن

قامت مديرية الطب البيطرى بالفيوم بمختلف الإدارات البيطرية تحت إشراف اللواء الدكتور محمد أحمد عقل وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم بعدد من الأعمال المختلفة خلال الأسبوع الماضى، وشن حملات مكثفة على منافذ بيع اللحوم والأسواق بمختلف أنحاء المحافظة، وكذا تشديد الرقابة على منافذ دخول وخروج الماشية من وإلى المحافظة إضافة إلى سيارات بيع اللحوم المتنقلة، بجانب حملات التحصين وحملات إعدام الكلاب الضالة وذلك حفاظًا على صحة المواطنين.



شملت الأعمال مختلف إدارات الطب البيطري بشتى أنحاء المحافظة حيث قامت إدارة المجازر والصحة العامة بضبط 24 كجم كبده، و18 كجم مصنعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم تحرير المحاضر القانونية اللازمة والتحفظ على المضبوطات، بالإضافة إلي مذبوحات الحيوانات الكبيرة التي بلغت 645 رأس ومذبوحات مجازر الدواجن وعددها 11070 طائر.



كما قامت إدارة الطب الوقائي بالاستمرار في التحصين بلقاح طاعون المجترات الصغيرة وتم تحصين 40120 حيوان حتى الآن، كذلك عمل الاختبارات الدورية لمرض البروسيلا لـ 301 حيوان واختبارات الدرن لعدد 200حيوان وقامت إدارة الدواجن بمعالجة 6440 طائر وتحصين 1920 طائر بلقاح انفلونزا الطيور، وتم ترخيص مزرعتين دواجن، كما قام مسئولو مكافحة الكلاب الضالة بإعدام 190 كلب ضال.



بجانب عمل إدارة الخدمات التى قامت بالتفتيش على حوالي 5 عيادات ومراكز بيطرية وترقيم 332 حيوان واستخراج 1025 بطاقة، وإدارة الرعاية والعلاج التى قامت بالكشف على 2246 حيوان وعلاج 24 حالة حيوانات منزلية و إجراء 9 عمليات جراحية.



كما نظمت إدارة الإرشاد بعمل 4 ندوات إرشادية لتوعية وإرشاد المواطنين، كما تم مصاحبة لجان الرش لتوعية المواطنين بأهمية الإستجابة للجان الرش لمقاومة الطفيليات الخارجية وأهمية الترقيم والتسجيل للحيوانات ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، بالإضافة إلى عمل ندوات إرشادية بالمدارس والوحدات الصحية لتوعية التلاميذ والمواطنين عن أهم الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان مثل مرض البروسيلا وكيفية الوقاية من هذه الأمراض.