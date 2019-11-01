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تعليم

18 نوفمبر..جامعة حلوان تنظم بطولة للمصارعة

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 07:59 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
أعلنت إدارة النشاط الرياضى بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان عن مسابقة في اللياقة البدنية لجميع كليات الجامعة.

وأوضح مسئولو النشاط الرياضى أن بطولة الذراع الحديدية تقام يوم الاثنين ١٨/١١ بصالة رقم ١ بالحرم الجامعي بعين حلوان الساعة ١٠ صباحا.

وقال إنه ينبغى على الطلاب الراغبين في الاشتراك أن يحضروا صورة الكشف الطبى الخاص بالكلية، والالتزام بالملابس الرياضية، وأن لكل طالب محاولة واحدة فقط فى كل تمرين بالبطولة، وتحسب نتائج كل تمرين منفصلة.
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