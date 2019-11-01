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فن

بمناسبة اليوم العالمي للرعب .. هاشتاج #الهالوين يتصدر تويتر

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 03:59 ص
الهالوين
الهالوين
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مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل تويتر هشتاج #الهالوين احتفالا بعيد الرعب العالمي المعروف بإسم الهالوين.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :- لا بس حلو تنكرك ده بمناسبة الهالوين= تنكر ايه ده شكلي وشخصيتي الحقيقية ..#عيد_الهلع..‎#الهالوين.. ‏هالويين ايه بس يا سامية ده انتي عليكي لوية بوز ترعب ابليس ذات نفسه 😂🤣🤣🤣🖐️👻👻🤦🖕👊🏻..#عيد_الهلع
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