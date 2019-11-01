بمناسبة اليوم العالمي للرعب .. هاشتاج #الهالوين يتصدر تويتر

دشن عدد من رواد موقع التواصل تويتر هشتاج #الهالوين احتفالا بعيد الرعب العالمي المعروف بإسم الهالوين.



وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :- لا بس حلو تنكرك ده بمناسبة الهالوين= تنكر ايه ده شكلي وشخصيتي الحقيقية ..#عيد_الهلع..‎#الهالوين.. ‏هالويين ايه بس يا سامية ده انتي عليكي لوية بوز ترعب ابليس ذات نفسه 😂🤣🤣🤣🖐️👻👻🤦🖕👊🏻..#عيد_الهلع