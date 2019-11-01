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رياضة

بأوامر من جروس ... نقل معسكر الأهلي السعودي

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 04:06 ص
السويسري كريستيان
السويسري كريستيان جروس
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ياسمين تيسير
اضطرت إدارة الكرة في النادي الأهلي السعودي إلى تغيير معسكر الفريق الأول لكرة القدم، ونقله من مقر النادي إلى فندق الهيلتون في جدة بقرار من السويسري كريستيان جروس، مدرب الفريق، قبل مواجهة الاتحاد في لقاء الديربي، أمس، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان الأهلي قد جهز معسكرًا داخليًا في النادي منذ الموسم الماضي في عهد إدارة ماجد النفيعي، وظل يحتضن معسكرات الفريق قبل المباريات التي تلعب في جدة، لكن جروس رفض ذلك، وقرر إعادة الفريق إلى فندق الهيلتون مثل ما كان يعمل عليه إبان إشرافه على الفريق قبل أعوام.
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