بأوامر من جروس ... نقل معسكر الأهلي السعودي

اضطرت إدارة الكرة في النادي الأهلي السعودي إلى تغيير معسكر الفريق الأول لكرة القدم، ونقله من مقر النادي إلى فندق الهيلتون في جدة بقرار من السويسري كريستيان جروس، مدرب الفريق، قبل مواجهة الاتحاد في لقاء الديربي، أمس، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري محمد بن سلمان للمحترفين.



وكان الأهلي قد جهز معسكرًا داخليًا في النادي منذ الموسم الماضي في عهد إدارة ماجد النفيعي، وظل يحتضن معسكرات الفريق قبل المباريات التي تلعب في جدة، لكن جروس رفض ذلك، وقرر إعادة الفريق إلى فندق الهيلتون مثل ما كان يعمل عليه إبان إشرافه على الفريق قبل أعوام.