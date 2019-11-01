محمد يوسف يعدد أسباب ضياع اللقب الإفريقي أمام الترجي التونسي موسم 2017-2018

كشف محمد يوسف مدرب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي عن سر هزيمة الفريق خلال مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا موسم 2017-2018 أمام الترجي التونسي .



وأكد يوسف في تصريحات لقناة " أون سبورت " أن الفريق تعرض للكثير من العوامل السلبية التي أثرت على أدائه في مباراة الإياب في رادس حيث تم إيقاف وليد أزارو نجم الفريق بالإضافة لإصابة ثنائي الفريق علي معلول و أحمد فتحي.



وأضاف محمد يوسف أن هجوم الاتحاد الافريقي " الكاف " على كارتيرون قبل المباراة بـ 72 ساعة في سابقة تحدث للمرة الأولى.



وتابع أن هجوم الجماهير على حافلة الفريق قبل المباراة أثر سلبا على معنويات الفريق مشددا أن هناك 5 أو 6 لاعبين كانت المرة الأولى لهم خوض نهائي أفريقيا.



