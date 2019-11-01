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رياضة

محمد يوسف يعدد أسباب ضياع اللقب الإفريقي أمام الترجي التونسي موسم 2017-2018

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 04:48 ص
محمد يوسف
محمد يوسف
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ياسمين تيسير
كشف محمد يوسف مدرب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي عن سر هزيمة الفريق خلال مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا موسم 2017-2018 أمام الترجي التونسي .

وأكد يوسف في تصريحات لقناة " أون سبورت " أن الفريق تعرض للكثير من العوامل السلبية التي أثرت على أدائه في مباراة الإياب في رادس حيث تم إيقاف وليد أزارو نجم الفريق بالإضافة لإصابة ثنائي الفريق علي معلول و أحمد فتحي.

وأضاف محمد يوسف أن هجوم الاتحاد الافريقي " الكاف " على كارتيرون قبل المباراة بـ 72 ساعة في سابقة تحدث للمرة الأولى.

وتابع أن هجوم الجماهير على حافلة الفريق قبل المباراة أثر سلبا على معنويات الفريق مشددا أن هناك 5 أو 6 لاعبين كانت المرة الأولى لهم خوض نهائي أفريقيا.

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