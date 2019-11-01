العراق.. متظاهرون يضربون صورة خامنئي بالأحذية في بغداد.. فيديو

الرد على تصريحات علي #خامنئي ووصول قاسم سليماني اليوم كان من ساحة التحرير.



خامنئي تحت نعل الثوار ✌🏻 pic.twitter.com/dmLSWWjGsG — شباب التغيير #العراق (@YcIraq) October 31, 2019

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة توثق لحظة قيام مجموعة من المحتجين العراقيين في ساحة التحرير وسط بغداد وهم يضربون صورة المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي وقائد الفيلق القدس قاسم سليماني بالأحذية.وقد بدأ الحراك الشعبي في الأول من أكتوبر احتجاجًا على غياب الخدمات الأساسية وتفشي البطالة وعجز السلطات السياسية عن إيجاد حلول للأزمات المعيشية.وشهدت التظاهرات المطلبية سابقة في العنف بالتعاطي معها، إذ سقط 157 قتيلًا في الموجة الأولى منها بين الأول والسادس من أكتوبر، ومائة قتيل حتى الآن في الجولة الثانية التي بدأت مساء الخميس الماضي.وفجر أمس شهدت ساحة التحرير أعمال عنف جديدة. ويحاول المتظاهرون منذ أسبوع كسر حواجز جسر الجمهورية الذي يؤدي إلى المنطقة الخضراء.وحاول المتظاهرون الأربعاء عبور جسر السنك المتاخم للتحرير أيضًا، لكن القوات الأمنية تمكنت من تفريقهم بوابل من قنابل الغاز المسيل للدموع.