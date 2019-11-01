Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

العراق.. متظاهرون يضربون صورة خامنئي بالأحذية في بغداد.. فيديو

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 04:47 ص
مقطع من الفيديو
مقطع من الفيديو
Advertisements
أحمد قاسم
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة توثق لحظة قيام مجموعة من المحتجين العراقيين في ساحة التحرير وسط بغداد وهم يضربون صورة المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي وقائد الفيلق القدس قاسم سليماني بالأحذية.

وقد بدأ الحراك الشعبي في الأول من أكتوبر احتجاجًا على غياب الخدمات الأساسية وتفشي البطالة وعجز السلطات السياسية عن إيجاد حلول للأزمات المعيشية.

وشهدت التظاهرات المطلبية سابقة في العنف بالتعاطي معها، إذ سقط 157 قتيلًا في الموجة الأولى منها بين الأول والسادس من أكتوبر، ومائة قتيل حتى الآن في الجولة الثانية التي بدأت مساء الخميس الماضي.

وفجر أمس شهدت ساحة التحرير أعمال عنف جديدة. ويحاول المتظاهرون منذ أسبوع كسر حواجز جسر الجمهورية الذي يؤدي إلى المنطقة الخضراء.

وحاول المتظاهرون الأربعاء عبور جسر السنك المتاخم للتحرير أيضًا، لكن القوات الأمنية تمكنت من تفريقهم بوابل من قنابل الغاز المسيل للدموع.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

العراق.. عبد المهدي يتعهد بتعديلات دستورية ومكافحة الفساد

سقوط ضحيتين خلال تظاهرات العراق اليوم

إطلاق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في ساحة التحرير ببغداد

متظاهرون في العراق يحرقون علم إيران وصورة المرشد الأعلى.. فيديو

ترشيحاتنا

فنان عالمى يعلن اعتناقه للإسلام ويختار اسم داود

موجز البلد| موعد سقوط الأمطار.. موقف كمساري قطار طنطا.. احتفال رانيا يوسف بـ صندوق الدنيا

لماذا يلقب خليفة أبوبكر البغدادي الجديد بـ القرشي؟

صورة طبق الأصل.. شاهد ياسمين الخطيب مع والدتها

أول مباراة مصارعة نسائية "محتشمة" في السعودية.. فيديو

حكم قطع الصلاة لفتح الباب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس شتوية .. إنجي المقدم تستعرض أناقتها .. صور

أبيض x أزرق .. مي كساب تخطف الأنظار في حفل سبوع نجلها .. صور

شاهد.. ناسا تحتفل بـ الهالوين بسلسلة صور مرعبة من الفضاء