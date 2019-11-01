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رياضة

محمد يوسف يكشف أول رد فعل من كارتيرون و لاسارتي عقب علمهما بقرار رحيلهما عن الأهلي

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 07:40 ص
محمد يوسف
محمد يوسف
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ياسمين تيسير
كشف محمد يوسف مدرب فريق الأهلي السابق عن موقف باتريس كارتيرون المدير الفني الأسبق للفريق عقب إبلاغه بقرار رحيله عن الفريق و موقف مارتن لاسارتي المدير الفني السابق.

وأكد يوسف في تصريحات لقناة " أون سبورت " أن كارتيرون شخص هادئ للغاية وقدم قصارى جهده مع الفريق من أجل تحقيق بطولة ولكن ظروف الفريق في هذا التوقيت كانت صعبة للغاية من حيث كثرة الإصابات.

وأضاف أن كارتيرون استقبل خبر رحيله بهدوء حيث انه كان يتوقعه عقب ضياع لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا والبطولة العربية.

أما بالنسبة لـ لاسارتي فأكد أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي هو من أبلغه بقرار رحيله عن الفريق مشددا أنه غضب بعض الشيء من القرار خاصة عقب تتويج الفريق ببطولة الدوري الممتاز.
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