أخبار الفن: تذكرتي تتعهد بتقديم حفلات لأبرز نجوم الغناء .. والشاب خالد يحيي حفلا غنائيا بموسم الرياض

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير الآتي:
تذكرتي تتعهد بتقديم حفلات لأبرز نجوم الغناء
اتفقت شركة تذكرتي مع السوبر ستار شيرين عبد الوهاب على إحياء مجموعة حفلات خلال الفترة القادمة، وستكون البداية بحفل ضخم تحييه النجمة المصرية في مسرح المنارة يوم 20 ديسمبر المقبل.
اليوم ..الشاب خالد يحيي حفلا غنائيا بموسم الرياض
يحيى نجم الراي الشهير الشاب خالد حفلا غنائيا ضمن حفلات موسم الرياض بالسعودية اليوم الجمعة، حيث يبدأ الحفل فى السادسة مساء.
مروة ناجي تسافر الليلة لـ"هاليفاكس" لإحياء أولى حفلاتها بكندا
تستعد المطربة مروة ناجى للسفر لمدينة "هاليفاكس" بكندا استعدادا لإحياء أولى حفلاتها هناك اليوم الجمعة، وذلك ضمن فعاليات مهرجان "فاما للموسيقى والفنون العربية".
فنان عالمى يعلن اعتناقه للإسلام ويختار اسم داود
جدل كبير أثاره إعلان الفنان الكوري جاي كيم اعتناقه الإسلام واختياره "داوود" اسمًا جديدًا له.
تذكرتي تتعهد بتقديم حفلات لأبرز نجوم الغناء
اتفقت شركة تذكرتي مع السوبر ستار شيرين عبد الوهاب على إحياء مجموعة حفلات خلال الفترة القادمة، وستكون البداية بحفل ضخم تحييه النجمة المصرية في مسرح المنارة يوم 20 ديسمبر المقبل.
اليوم ..الشاب خالد يحيي حفلا غنائيا بموسم الرياض
يحيى نجم الراي الشهير الشاب خالد حفلا غنائيا ضمن حفلات موسم الرياض بالسعودية اليوم الجمعة، حيث يبدأ الحفل فى السادسة مساء.
مروة ناجي تسافر الليلة لـ"هاليفاكس" لإحياء أولى حفلاتها بكندا
تستعد المطربة مروة ناجى للسفر لمدينة "هاليفاكس" بكندا استعدادا لإحياء أولى حفلاتها هناك اليوم الجمعة، وذلك ضمن فعاليات مهرجان "فاما للموسيقى والفنون العربية".
فنان عالمى يعلن اعتناقه للإسلام ويختار اسم داود
جدل كبير أثاره إعلان الفنان الكوري جاي كيم اعتناقه الإسلام واختياره "داوود" اسمًا جديدًا له.