نجم الأهلي السابق يكشف سر تعثر مسيرة رمضان صبحي الاحترافية في أوروبا

كشف ضياء السيد نجم فريق الأهلي السابق عن سر تعثر مسيرة رمضان صبحي نجم فريق الأهلي الاحترافية في الدوري الانجليزي قبل عودته مرة اخرى للمارد الأحمر.



وأكد السيد في تصريحات لقناة " ام بي سي مصر " أن رمضان صبحي مهاجم من الطراز الأول ولكنه انضم لفريق بالدوري الانجليزي يعتمد على الأسلوب الدفاعي مما أجبره على تقديم واجبات دفاعية مع فريق ستوك سيتي و هدرسفيلد.



وأضاف أن الاحتراف طور كثيرا من المستوى البدني لـ رمضان صبحى و لكنه تطور الأداء بشكل عام جاء عقب عودته للمارد الأحمر.



وتابع أنه ينصح رمضان صبحي بالعودة لـ الاحتراف في اوروبا مرة اخرى ولكن في فرق تتناسب مع مهاراته.