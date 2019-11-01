مباراة التعويض بين ضمك والفيصلي في الدوري السعودي اليوم

يخوض فريق ضمك مواجهة نقاطها ثمينة أمام الفيصلي في المرحلة التاسعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين الجمعة، إذ يعاني ضمك من تعثرات متكررة آخرها خسارة على يد الرائد في الجولة الماضية، في حين توقف نتائج عنابي سدير الإيجابية بهزيمة تلقاها أمام التعاون .



ويبحث الفيصلي عن فوز يعوض به السقوط في بريدة الأسبوع الماضي أمام التعاون بهدفين في مقابل هدف، بعدما أضاف إلى رصيده خلال مبارياته السبع الماضية 14 نقطة، إضافة إلى مؤجلة له أمام النصر ستقام لاحقًا.



وربما أن أحوال الفيصلي تفوق ايجابًا أوضاع ضيفه ضمك، إذ يعاني الأخير من شح في الانتصارات بفوز واحد فقط في سجلاته خلال 8 جولات، وتعادل آخر، و6 هزائم، أطاحت به إلى المركز الأخير بـ4 نقاط فقط.