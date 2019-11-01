أخبار دولية: العثور على غواصة فقدت منذ الحرب العالمية الثانية كانت متجهة لمصر .. ووثيقة استخباراتية تكشف معلومات مثيرة عن بوتين

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الدولية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير الآتي:
ترامب يحجب 150 مليون دولار من المساعدات العسكرية للبنان
قررت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حجب 105 ملايين دولار من المساعدات العسكرية إلي لبنان.
أمريكا تفرض عقوبات جديدة على إيران
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، فرض عقوبات على قطاع البناء في إيران.
إيطاليا .. سريان قرار حظر ارتداء النقاب في ميلانو
قررت محكمة إيطالية، أمس الخميس، تطبيق حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة بمدينة ميلانو الإيطالية، وذلك تطبيقًا للقرار الذي اتخذه القضاء في 2016.
العراق.. متظاهرون يضربون صورة خامنئي بالأحذية في بغداد.. فيديو
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة توثق لحظة قيام مجموعة من المحتجين العراقيين في ساحة التحرير وسط بغداد وهم يضربون صورة المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي وقائد الفيلق القدس قاسم سليماني بالأحذية.
العثور على غواصة فقدت منذ الحرب العالمية الثانية.. والوجهة كانت مصر
قال خبراء آثار، أمس الخميس، إنهم اكتشفوا حطام غواصة بريطانية اختفت في ذروة الحرب العالمية الثانية في قاع البحر قبالة ساحل مالطا.
منضبط ويقظ الضمير.. وثيقة استخباراتية تكشف معلومات مثيرة عن بوتين
أبرزت وسائل إعلام روسية، أمس الخميس، وثيقة صادرة عن جهاز الاستخبارات الروسي "كي. جي. بي." بشأن الرئيس الروسي الحالي فلاديمير بوتن، الذي خدم سابقا في الجهاز، وتصفه بأنه "يقظ الضمير ومنضبط".
ترامب يحجب 150 مليون دولار من المساعدات العسكرية للبنان
قررت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حجب 105 ملايين دولار من المساعدات العسكرية إلي لبنان.
أمريكا تفرض عقوبات جديدة على إيران
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، فرض عقوبات على قطاع البناء في إيران.
إيطاليا .. سريان قرار حظر ارتداء النقاب في ميلانو
قررت محكمة إيطالية، أمس الخميس، تطبيق حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة بمدينة ميلانو الإيطالية، وذلك تطبيقًا للقرار الذي اتخذه القضاء في 2016.
العراق.. متظاهرون يضربون صورة خامنئي بالأحذية في بغداد.. فيديو
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة توثق لحظة قيام مجموعة من المحتجين العراقيين في ساحة التحرير وسط بغداد وهم يضربون صورة المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي وقائد الفيلق القدس قاسم سليماني بالأحذية.
العثور على غواصة فقدت منذ الحرب العالمية الثانية.. والوجهة كانت مصر
قال خبراء آثار، أمس الخميس، إنهم اكتشفوا حطام غواصة بريطانية اختفت في ذروة الحرب العالمية الثانية في قاع البحر قبالة ساحل مالطا.
منضبط ويقظ الضمير.. وثيقة استخباراتية تكشف معلومات مثيرة عن بوتين
أبرزت وسائل إعلام روسية، أمس الخميس، وثيقة صادرة عن جهاز الاستخبارات الروسي "كي. جي. بي." بشأن الرئيس الروسي الحالي فلاديمير بوتن، الذي خدم سابقا في الجهاز، وتصفه بأنه "يقظ الضمير ومنضبط".