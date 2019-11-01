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رياضة

نجم الزمالك السبب .. رئيس مصر المقاصة يفتح النار على اللجنة الخماسية

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 07:08 ص
محمد عبد السلام
محمد عبد السلام
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ياسمين تيسير
فتح محمد عبد السلام رئيس نادي مصر المقاصة النار على اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني خاصة عقب أزمة قيد أيمن حفني نجم الزمالك المنضم حديثا للفريق.

وأكد عبد السلام في تصريحات لقناة " أون سبورت " أن اتحاد الكرة المصري حرم الكرة المصرية من لاعب مميز مثل أيمن حفني مشددا أن الاتحاد ادعى أن الفريق استبدل 5 لاعبين.

وأضاف أن الاتحاد الدولي لكرة القدم " الفيفا " فتح الباب أمام النادي من أجل قيد ايمن حفني ولكن الاتحاد المصري رفض تماما مشددا ان تلك هو اللوائح وكان يجب على النادي فهمها والالتزام بما جاء بها.

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