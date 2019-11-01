أهم الأخبار: الداخلية تثأر لشهيدها .. والأهلي يوجه صدمة لـ بيراميدز

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير الآتي:
تنظيم الاتصالات: 12 مليون جنيه غرامة بحق شركة WE .. تفاصيل
قرر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات توقيع عقوبة مالية على شركة "WE" قدرها 12 مليون جنيه مصري، وأن يتم السداد خلال سبعة أيام من تاريخه، وذلك تطبيقا للبند رقم 18 في التراخيص الممنوحة للشركة والخاص بمستوى جودة الخدمة.
ثأرا للشهيد باسم فكري.. تصفية 4 أفراد في قنا.. تفاصيل
تمكنت قوات الأمن بقنا، من تصفية 4 أفراد من عائلة "آل صديق" بقرية البراهمة التابعة لمركز قفط، بعد استهدافهم لقوة أمنية نتج عنها استشهاد رئيس مباحث قوص وإصابة 3 آخرين من أفراد الشرطة.
العثور على غواصة فقدت منذ الحرب العالمية الثانية.. والوجهة كانت مصر
قال خبراء آثار، أمس الخميس، إنهم اكتشفوا حطام غواصة بريطانية اختفت في ذروة الحرب العالمية الثانية في قاع البحر قبالة ساحل مالطا.
ترامب يحجب 150 مليون دولار من المساعدات العسكرية للبنان
قررت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حجب 105 ملايين دولار من المساعدات العسكرية إلي لبنان.
تذكرتي تتعهد بتقديم حفلات لأبرز نجوم الغناء
اتفقت شركة تذكرتي مع السوبر ستار شيرين عبد الوهاب على إحياء مجموعة حفلات خلال الفترة القادمة، وستكون البداية بحفل ضخم تحييه النجمة المصرية في مسرح المنارة يوم 20 ديسمبر المقبل.
اليوم ..الشاب خالد يحيي حفلا غنائيا بموسم الرياض
يحيى نجم الراي الشهير الشاب خالد حفلا غنائيا ضمن حفلات موسم الرياض بالسعودية اليوم الجمعة، حيث يبدأ الحفل فى السادسة مساء.
أبيض x أزرق .. مي كساب تخطف الأنظار في حفل سبوع نجلها .. صور
شاركت الفنانة هبة عبد الحكيم متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الإجتماعى انستجرام، بصورة جديدة خلال الاحتفال بـ سبوع "نوح" ابن الفنانة مي كساب الذى وضعته منذ أيام قليلة.
أبو البنات .. صورة نادرة لـ فريد شوقي مع بناته الخمسة .. شاهد
تداولت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي صورة قديمة للفنان الراحل فريد شوقي مع بناتة "ناهد ومها وعبير ورانيا ومني"، وظهر فريد شوقي يتوسط بناتة الخمسة في احد المناسبات العائلية بملامحهم المتشابهة كثيرا معة.
الأهلي يوجه صدمة لـ بيراميدز .. تفاصيل
كشفت قناة تايم سبورت عن موقف النادي الأهلي بشأن امكانية رحيل أحمد فتحي نجم فريق الكرة الأول خلال الفترة المقبلة عقب تقدم نادي بيراميدز بعرض لضمه.
تايم سبورت تكشف عن أولى صفقات الزمالك بالميركاتو الشتوي والراحلين
كشفت قناة تايم سبورت عن أول الراحلين عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
تنظيم الاتصالات: 12 مليون جنيه غرامة بحق شركة WE .. تفاصيل
قرر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات توقيع عقوبة مالية على شركة "WE" قدرها 12 مليون جنيه مصري، وأن يتم السداد خلال سبعة أيام من تاريخه، وذلك تطبيقا للبند رقم 18 في التراخيص الممنوحة للشركة والخاص بمستوى جودة الخدمة.
ثأرا للشهيد باسم فكري.. تصفية 4 أفراد في قنا.. تفاصيل
تمكنت قوات الأمن بقنا، من تصفية 4 أفراد من عائلة "آل صديق" بقرية البراهمة التابعة لمركز قفط، بعد استهدافهم لقوة أمنية نتج عنها استشهاد رئيس مباحث قوص وإصابة 3 آخرين من أفراد الشرطة.
العثور على غواصة فقدت منذ الحرب العالمية الثانية.. والوجهة كانت مصر
قال خبراء آثار، أمس الخميس، إنهم اكتشفوا حطام غواصة بريطانية اختفت في ذروة الحرب العالمية الثانية في قاع البحر قبالة ساحل مالطا.
ترامب يحجب 150 مليون دولار من المساعدات العسكرية للبنان
قررت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حجب 105 ملايين دولار من المساعدات العسكرية إلي لبنان.
تذكرتي تتعهد بتقديم حفلات لأبرز نجوم الغناء
اتفقت شركة تذكرتي مع السوبر ستار شيرين عبد الوهاب على إحياء مجموعة حفلات خلال الفترة القادمة، وستكون البداية بحفل ضخم تحييه النجمة المصرية في مسرح المنارة يوم 20 ديسمبر المقبل.
اليوم ..الشاب خالد يحيي حفلا غنائيا بموسم الرياض
يحيى نجم الراي الشهير الشاب خالد حفلا غنائيا ضمن حفلات موسم الرياض بالسعودية اليوم الجمعة، حيث يبدأ الحفل فى السادسة مساء.
أبيض x أزرق .. مي كساب تخطف الأنظار في حفل سبوع نجلها .. صور
شاركت الفنانة هبة عبد الحكيم متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الإجتماعى انستجرام، بصورة جديدة خلال الاحتفال بـ سبوع "نوح" ابن الفنانة مي كساب الذى وضعته منذ أيام قليلة.
أبو البنات .. صورة نادرة لـ فريد شوقي مع بناته الخمسة .. شاهد
تداولت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي صورة قديمة للفنان الراحل فريد شوقي مع بناتة "ناهد ومها وعبير ورانيا ومني"، وظهر فريد شوقي يتوسط بناتة الخمسة في احد المناسبات العائلية بملامحهم المتشابهة كثيرا معة.
الأهلي يوجه صدمة لـ بيراميدز .. تفاصيل
كشفت قناة تايم سبورت عن موقف النادي الأهلي بشأن امكانية رحيل أحمد فتحي نجم فريق الكرة الأول خلال الفترة المقبلة عقب تقدم نادي بيراميدز بعرض لضمه.
تايم سبورت تكشف عن أولى صفقات الزمالك بالميركاتو الشتوي والراحلين
كشفت قناة تايم سبورت عن أول الراحلين عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.