اقتدي بـ فايلر ... نجم الأهلي السابق يوجه نصيحة لـ ميتشو

وجه ضياء السيد نجم الأهلي والمنتخب السابق نصيحة لـ الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الزمالك من أجل تطوير أداء الفريق خلال الفترة المقبلة.



وأكد السيد في تصريحات لقناة " ام بي سي مصر " أن ميتشو مدرب مميز ولديه خبرات كبيرة في مجال التدريب ولكنه يواجه بعض الصعوبات مع الزمالك.



وأضاف أن ميتشو يجب أن يحكم غرفة الملابس بشكل جيد ويفرض سيطرته على اللاعبين مثلما يفعل رينيه فايلر المدير الفني للأهلي بالاضافة لإعادة اكتشاف بعض اللاعبين.



وتابع ضياء السيد أن ميتشو عليه أن يطور أداء أوناجم و امام عاشور بشكل جيد خلال الفترة المقبلة بالإضافة لـمشاركة أشرف بن شرقي في مركزه الهجومي فقط .