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بين الناس

أهالي الوراق يشكون من انتشار القمامة أسفل الدائري

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 06:42 م
صدى البلد
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احمد قطب
أرسل القارئ محمد صلاح شكوى لـ"خدمة بين الناس" بموقع صدى البلد الإخباري، من انتشار القمامة أسفل دائري الوراق .

وقال صلاح في شكواه: "نشكو نحن أهالى المنطقة من انتشار القمامة اسفل الدائري الأمر الذي يجلب لنا الروائح الكريهة وتنتشر الأمراض والأوبئة بين الأهالى".

وناشد المسئولين بضرورة التدخل لحل المشكلة وإزالة القمامة.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360.
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