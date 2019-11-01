كارثة تهدد حياة أهالي قرية النورس بورسعيد.. شاهد

أرسل القارئ محمد يونس المقيم فى قرية النورس التابعة لمحافظة بورسعيد شكواه لـ"خدمة بين الناس" بموقع صدي البلد متضررا من وجود محول كهربائي علي سطح الأرض.



وقال يونس في شكواه نحن سكان قرية النورس نعانى من وجود محول كهربائى على سطح الأرض يؤدى إلى وفاة الأفراد فى حالة الاقتراب منه فى أوقات الأمطار.



وناشد محمد يونس المسئولين ضرورة التدخل لحل هذه المشكلة حفاظا على أرواح أهالى القرية.



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