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بين الناس

كارثة تهدد حياة أهالي قرية النورس بورسعيد.. شاهد

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 06:55 م
صدى البلد
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احمد قطب
أرسل القارئ محمد يونس المقيم فى قرية النورس التابعة لمحافظة بورسعيد شكواه لـ"خدمة بين الناس" بموقع صدي البلد متضررا من وجود محول كهربائي علي سطح الأرض.

وقال يونس في شكواه نحن سكان قرية النورس نعانى من وجود محول كهربائى على سطح الأرض يؤدى إلى وفاة الأفراد فى حالة الاقتراب منه فى أوقات الأمطار.

وناشد محمد يونس المسئولين ضرورة التدخل لحل هذه المشكلة حفاظا على أرواح أهالى القرية.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360.
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