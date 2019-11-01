أهالي زهراء مدينة نصر يشكون تهالك الطريق

أرسل القارئ محمد كمال المقيم بشارع مسجد الحمد المتفرع من شارع السويس خلف صن مول زهراء مدينة نصر، شكواه لـ"خدمة بين الناس" بموقع صدي البلد متضررا من عدم رصف الطريق .



وقال كمال في رسالته "نعاني نحن سكان هذه المنطقة من عدم رصف الطريق وتهالك الشارع بالمطبات، ما يعرقل حركة سير المواطنين في الشارع."



وناشدًا المسئولين برصف الطريق وحل المشكلة في أسرع وقت ممكن .



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