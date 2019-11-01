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بين الناس

أهالي زهراء مدينة نصر يشكون تهالك الطريق

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 06:55 م
صدى البلد
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احمد قطب
أرسل القارئ محمد كمال المقيم بشارع مسجد الحمد المتفرع من شارع السويس خلف صن مول زهراء مدينة نصر، شكواه لـ"خدمة بين الناس" بموقع صدي البلد متضررا من عدم رصف الطريق .

وقال كمال في رسالته "نعاني نحن سكان هذه المنطقة من عدم رصف الطريق وتهالك الشارع بالمطبات، ما يعرقل حركة سير المواطنين في الشارع."

وناشدًا المسئولين برصف الطريق وحل المشكلة في أسرع وقت ممكن .

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360.
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