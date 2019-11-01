أهالي المنيرة الغربية بـ امبابة يشكون من انتشار القمامة

أرسل القارئ شاكر مصطفي شكواه لـ"خدمة بين الناس" بموقع صدي البلد من انتشار القمامة بشارع المنيرة الغربية بإمبابة بالقرب من مكتب العمل .



وقال مصطفى في شكواه، نعاني "نحن أهالي المنيرة الغربية من انتشار كثيف للقمامه بالمنطقة ، وتم عمل العديد من الشكاوى للحى والمحافظة ولكن دون جدوى".



وطالب المسؤولين عن الحي بضرورة رفع هذه المخلفات حفاظا على أرواح المواطنين.



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