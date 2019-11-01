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بين الناس

أهالي المنيرة الغربية بـ امبابة يشكون من انتشار القمامة

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 06:54 م
صدى البلد
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احمد قطب
أرسل القارئ شاكر مصطفي شكواه لـ"خدمة بين الناس" بموقع صدي البلد من انتشار القمامة بشارع المنيرة الغربية بإمبابة بالقرب من مكتب العمل .

وقال مصطفى في شكواه، نعاني "نحن أهالي المنيرة الغربية من انتشار كثيف للقمامه بالمنطقة ، وتم عمل العديد من الشكاوى للحى والمحافظة ولكن دون جدوى".

وطالب المسؤولين عن الحي بضرورة رفع هذه المخلفات حفاظا على أرواح المواطنين.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360.
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