خبير مصري يؤكد أهمية تناول أدوية ارتفاع ضغط الدم قبل النوم

قال الدكتور محمود الشربيني خبير العناية المركزة وعضو الجمعية الأمريكية لمراحل الطب الحرجة إن أحدث الدراسات الطبية الموسعة التى أجريت فى مراكز متعددة، وشارك فيها أطباء أسبان وبريطانيون وأمريكيون توصلت إلى نتائج هامة جدا بالنسبة لمرضى ارتفاع ضغط الدم، إذ أكدت أن تناول أدوية ارتفاع ضغط الدم قبل النوم افضل كثيرا.



وأوضح الشربيني فى تصريح - لوكالة أنباء الشرق الأوسط -أن الأبحاث التى تم نشرها فى مجلة القلب الأوروبية كشفت أن أفضل وقت لتناول أدوية ضغط الدم التى لا تحتوى على مدرات البول، هو ليلا قبل النوم وليس عند الاستيقاظ من النوم أو على مدار اليوم، مشيرا إلى أن نتائج الدراسات تؤكد أن تناول أدوية علاج الضغط قبل النوم تحقق مفعولا أفضل فى التحكم فى علاج الضغط وتنجح فى علاج الارتفاع الذى لا يستجيب للعلاج إذا ما تم تناوله فى الصباح عند الاستيقاظ أو فى أوقات أخرى.



وأضاف أن النتائج المذهلة الأخرى التي توصلت إليها تلك الدراسات أكدت أن تناول علاج الضغط قبل النوم يقلل مخاطر الإصابة بالأزمات القلبية والجلطات وفشل القلب، وكذلك الموت أثناء النوم ، موضحا أنه يقلل نسب حدوث جلطات ونزيف المخ ، والتى تزداد فرص حدوثها أثناء النوم ليلا فى مرضى ضغط الدم المرتفع.



وعزا ذلك إلى أنه أثناء الليل وخاصة قرب ساعات الفجر يزداد افراز هرمونات الرنين والانجوتنسين والالدوستيرون والكورتيزون والأدرنالين، وكلها هرمونات ترفع الضغط لأقصى معدل له وتحضر الجسم للاستيقاظ ، وعندما يتناول المريض دواء الضغط قبل النوم مباشرة، فإنه يضمن أنه يحقق تركيزا فى الدم يستطيع مقاومة عمل هذه الهرمونات المسببة لكل مضاعفات ارتفاع الضغط وتأثيره الضار جدا على القلب وشرايين المخ.



ونصح أستاذ العناية المركزة، مرضي ضغط الدم بمراجعة الأطباء المتابعين لحالاتهم الصحية، لاعادة تنظيم مواعيد تناول ادوية علاج الضغط.



على صعيد آخر، قال الدكتور محمود الشربينى إن هناك بحث نشر هذا الأسبوع فى أكبر الدوريات الطبية البريطانية (BMJ) البريتش ميدكال جورنال ، تناول نتائج 18 دراسة طبية، شارك فيها 92762 مريضا بارتفاع ضغط الدم، واستنتجت الدراسات انه بالنسبة لمرضى ضغط الدم فان محاولة الأطباء خفض القراءة العليا (البسط) عن 130-140، باضافة مزيد من الأدوية ليس فى صالح المريض، وعلى العكس قد يكون ضارا.