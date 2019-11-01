بـ بلوزة دانتيل.. هند صبرى تتألق فى أحدث جلسة تصوير

حرصت الفنانة التونسية هند صبرى على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات الانستجرام، بصور جديدة لها من أحدث جلسة تصوير.



بدت هند صبرى فى الصور بإطلالة كلاسيك من اختيار الاستايلست Khemissi Imen، حيث ارتدت بلوزة بيضاء مصنوعة من قماش الدانتيل ذات النقوشات الرقيقة، ونسقت معه بنطلون أسود بسيط.



وأكملت هند صبرى إطلالتها ببعض الإكسسوارات المتناسقة مع إطلالتها، فيما اعتمدت على تسريحة شعر بسيطة، واختارت بعض لمسات المكياج الهادئة و المتناسقة مع ملامحها أيضا.







